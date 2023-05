La straordinaria vita di don Milani

’Ben tornato don Lorenzo. Un viaggio nella straordinaria vita di don Milani’ è lo spettacolo che va in scena stasera - con inizio alle 20,45 – nella chiesa di San Pietro. Drammaturgia e regia sono di di Morena Guidetti, anche fondatrice della palestra culturale Zona Franca, che ha allestito la pièce dedicata a Don Lorenzo Milani in occasione dei cent’anni dalla sua nascita. "Ben tornato don Lorenzo" vuole essere un excursus nella vita del sacerdote toscano, che ha gettato alle ortiche agi e ricchezze per dedicarsi agli ultimi della terra. Col suo operato e la sua scuola popolare ha strappato all’ignoranza e alla rassegnazione generazioni di giovani esclusi per dinastia e collocazione geografica dal diritto al sapere. Boicottato e censurato dalla Chiesa del suo tempo, ne è sempre rimasto comunque fedele pur nella critica aperta, che lo ha relegato ai margini della società. Solo nel 2015 Papa Francesco ha scardinato le ingiustizie nei suoi confronti, riconoscendone il valore assoluto e l’attaccamento alla sua missione. L’opera è un viaggio immaginario in luoghi reali di un adolescente che riceve in sogno da don Milani un libro e la sfida a leggerlo. Il ragazzo percorre così la vita e le opere del sacerdote attraverso i racconti del custode della scuola di Barbiana, fondata da don Lorenzo per alimentare cultura e sapere nei giovani contadini e pastori della montagna toscana. Morena Guidetti alterna scene degli anni ’60 a immagini di oggi, in un susseguirsi di strappi temporali, richiami al passato e alla contemporaneità attraverso un azzeccato gioco scenografico. Ad interpretare don Milani è Gabriele Riccò, Palmiro è Marco Moratti, Mamo, fotografo di Carlino Reggio. L’ingresso è a offerta libera.

s.bon.