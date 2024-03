La strigliata di Landini: "Sicurezza sul lavoro, servono interventi seri"

"Servono interventi seri per la sicurezza sul lavoro. Non serve la patente a punti per le imprese nel modo in cui è stata pensata dall’attuale governo nazionale. È una presa in giro".

Non nasconde critiche e bordate all’attuale esecutivo nazionale, il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della sua partecipazione all’assemblea provinciale dei delegati di tutte le categorie del sindacato, che si è svolta ieri al teatro Asioli di Correggio, per l’occasione gremito in ogni suo spazio.

"È inutile raccontarci che a un’impresa in cui si verifica un infortunio mortale vengono tolti venti punti, quando poi basta un corso di formazione per aggiungere cinque punti e consentirle di lavorare ancora. Ci vuole una classificazione ben precisa. E formazione. Se si verificano infortuni seri – dichiara Landini – quell’impresa viene esclusa dagli appalti. Per questo stiamo pensando a una mobilitazione nazionale, anche con sciopero, per sostenere questo percorso in parlamento". E ancora: "Occorre intervenire nel settore degli appalti. Il 90% delle vittime di infortuni proviene da imprese coinvolte in subappalti e che spesso non rispettano le norme sulla sicurezza. Siamo contrari alla liberalizzazione del subappalto a cascata, con le possibilità del massimo ribasso e limitazioni sui diritti ai lavoratori e alla qualità dei servizi. Occorre cambiare la legge, puntando a incrementare la formazione e la sicurezza. Siamo pronti a una raccolta di firme per referendum che possano abrogare le leggi sbagliate approvate negli ultimi anni nel campo degli appalti".

Non mancano riflessioni sul tema della legalità: "Tutto il Paese ha visto diffondersi la malavita organizzata attraverso il sistema di appalti e di subappalti. Occorre battersi contro questa realtà: affermare il diritto del lavoro e della sicurezza significa anche mettere fuorilegge le imprese che non operano nella completa legalità. Perché significa battersi per affermare il diritto alla cura, all’istruzione, alla salute, a salari adeguati… Ma la criminalità organizzata è in tutto il Paese. Se uno dei maggiori processi contro la malavita organizzata è stato celebrato non a Reggio Calabria ma a Reggio Emilia, ci sarà un perché…". Landini non nasconde critiche al governo di Giorgia Meloni: "Questo governo sta facendo abbastanza? Si, abbastanza guai. Allarga la precarietà, favorisce l’evasione fiscale, tassa i lavoratori dipendenti e non le rendite finanziarie e immobiliari. Sugli extraprofitti non sta facendo nulla. Ci avviciniamo a feste per noi importanti: ma quest’anno il 25 Aprile e il Primo Maggio non saranno solo giornate di ricorrenza, quanto invece di mobilitazione e di lotta".