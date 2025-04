La stufa si surricalda, parte un incendio. Fumo in casa, una donna resta intossicata

Incendio nella notte in un’abitazione nel centro di Carpineti. Era presente all’interno una signora di 68 anni, trasferita all’ospedale di Fidenza per essere sottoposta alla camera iperbarica per disintossicazione. Una notte che improvvisamente si è trasformata in un incubo creando in paese un clima di tensione, una colonna di fumo nero che ha provocato allarme e preoccupazione nel centro di Carpineti.

L’incendio ha gravemente danneggiato un’abitazione; per fortuna la signora che vi abita è riuscita ad uscire in tempo.

L’episodio è avvenuto in via San Prospero, poco prima delle 4 dell’altra notte, quando alcuni residenti hanno notato del fumo fuoriuscire dall’edificio vicino e hanno allertato i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. I pompieri sono intervenuti prontamente sul posto ed hanno richiesto l’assistenza dei Carabinieri della locale stazione i quali sono intervenuti per le verifiche e i rilievi sull’origine dell’accaduto. Secondo le prime verifiche eseguite dai militari, le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufa a legna collocata nel soggiorno, probabilmente a causa di un surriscaldamento. Le alte temperature e la combustione dei materiali presenti all’interno dell’abitazione hanno generato un’intensa quantità di fumo e fuliggine tanto da creare una nube irrespirabile e tossica.

Si è appurato che all’interno dell’abitazione si trovava solo una donna di 68 anni, che fortunatamente è riuscita a uscire prima che la situazione peggiorasse ulteriormente. La donna ha comunque riportato un principio di intossicazione da monossido di carbonio, dovuto all’inalazione dei fumi tossici.

È stata subito trasportata con l’ambulanza della Croce Rossa locale al pronto soccorso ospedale di Castelnovo Monti e successivamente trasferita in via precauzionale all’ospedale di Fidenza, dove ha ricevuto un trattamento in camera iperbarica. L’incendio è stato domato dopo alcune ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco.

I danni all’abitazione sono significativi: l’immobile è stato dichiarato inagibile, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Le indagini sulle cause dell’accaduto sono tuttora al vaglio dei Carabinieri di Carpineti, l’ipotesi accidentale – quella della stufa – resta la più accreditata.

Settimo Baisi