"La sua esperienza gli permetterà di gestire questa fase delicata"

Un affettuoso "buon lavoro Davide", rivolto a Fornaciari, nuovo direttore generale dell’Ausl di Reggio. Con questa formula il sindaco di Reggio, Marco Massari, ha dato il benvenuto al manager, promosso alla massima carica dell’azienda sanitaria provinciale. "La sua nomina – ha commentato il primo cittadino in una nota – è certamente una buona notizia per il sistema sanitario reggiano, che pur tra sofferenze e difficoltà, causate innanzitutto da un inadeguato finanziamento, rappresenta un’eccellenza a livello regionale e quindi nazionale. La professionalità e l’esperienza di Davide, da anni direttore amministrativo, gli permetteranno di gestire al meglio una fase molto delicata della nostra sanità, alle prese con nuove sfide quali tra le principali il rafforzamento della medicina territoriale, l’ulteriore sviluppo dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e della rete ospedaliera provinciale, l’integrazione tra ospedali e territorio, l’accessibilità ai servizi e la gestione delle liste di attesa".

Nell’accogliere Fornaciari, Massari coglie anche l’occasione per ringraziare il Dg uscente, Cristina Marchesi, che "ha gestito con impegno e dedizione questi ultimi anni non facili, caratterizzati innanzitutto dalla emergenza pandemica, ottenendo significativi risultati nella valorizzazione della sanità reggiana. mostrando anche grande sensibilità verso i professionisti del mondo sanitario, a cui mi unisco in un saluto davvero affettuoso".

g. g.