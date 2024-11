La svolta anti-degrado. Intesa per riqualificare il piazzale della stazione

Per migliorare l’accessibilità alla stazione storica e la connettività, rendendo più efficace e sostenibile la mobilità urbana e potenziando contestualmente sicurezza, decoro e vivibilità delle aree esterne, si è firmato ieri in stazione il protocollo d’intesa fra Comune di Reggio Emilia, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, entrambe società di FS Italiane.

A siglarlo, il sindaco Marco Massari e Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti stazioni di RFI, che hanno guardato anche all’ulteriore opportunità di incrementare l’attrattività della stazione introducendo nuovi servizi integrati. "Abbiamo chiesto a Sistemi Urbani, che ha quale propria missione la riqualificazione delle stazioni e zone antistanti per favorire mobilità, accoglienza e sicurezza, di inserire Reggio nei loro programmi – spiega il sindaco - Loro si faranno carico della progettazione dell’interveno e dello studio di fattiblità economico -tecnica , dopodiché avvieremo una compartecipazione. Ci tenevamo a firmare proprio in questo luogo, la stazione storica, perciò abbiamo invitato comitati e cittadini. Vogliamo che ci sentano vicini". Il protocollo infatti è stato illustrato all’interno della stazione di piazzale Marconi, a sottolineare la volontà di Comune e gruppo FS di valorizzare la stazione quale centro strategico del sistema di mobilità regionale e potenziale spazio urbano centrale a beneficio della collettività. "La piazza, in parte di proprietà di RFI e in parte del Comune, è il luogo dove si rende necessario intervenire.- spiega ingegner Martino- Si è deciso con il Comune di istituire un tavolo tecnico per un progetto di fattibilità economica che svilupperà RFI e insieme a Sistemi Urbani troveremo modo di finanziari degli interventi".

Prima della firma del protocollo RFI ha svolto un sopralluogo proprio per capire dove effettuare gli interventi. "Ci metteremo all’opera per la produzione del progetto", conclude Martino. Insieme alla redazione di un Masterplan e del progetto di fattibilità, in programma anche l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto Comune – RFI – FSSU per valutare interventi e coperture finanziarie, oggetto di un separato Accordo. Per conseguire efficacemente l’obiettivo del Piano Integrato Stazioni è fondamentale che i progetti siano sviluppati comprendendo i piazzali antistanti e altre aree limitrofe.