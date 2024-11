La svolta del patron Romano Amadei: "Vendere? Qualche approccio c’è.... Non sono eterno e penso al futuro"

Patron…?

"Beh ma non avete nessun altro da sentire voi altri?". Classica risata divertita di Romano Amadei.

È un po’ che non parla, noi e i tifosi ci tenevamo a sapere come va…

"Qualcosa può andare bene e qualcos’altro meno bene, ma di solito quando le cose vanno male non è il caso di dirlo, no? Comunque, andiamo con l’interrogatorio...".

Togliamoci il dente: ultimamente i rumors dicono che lei si sia stancato e che stia provando a vendere la Reggiana.

"Le chiacchiere non mi meravigliano, se non si parla di calcio ormai non si affrontano neanche più i problemi della politica e quindi non resta la società. Ad ogni modo, seriamente dico questo: nella vita non si può durare fino a cent’anni. Anche se punto ad aggiungere sempre un anno in più (ne ha 85, ndr) e non voglio certo morire, so bene di non essere eterno o immortale. Devo pensare al dopo. E se qualcuno mi procura qualcosa di interessante per me e per la Reggiana, se ne parla".

… e qualcuno di interessante si è fatto avanti?

"Mica ve lo dico… (altra risata, ndr). Qualche approccio c’è. Non rifiuto di incontrare nessuno. Per ora come bilanci siamo in pari, ma poi bisogna vedere fino a che punto i soci mi aiuteranno. Finora siamo andati benino, anche se con le squadre di calcio non ci si guadagna o quantomeno io non mi sono mai arricchito. Comunque vedremo, di sicuro l’obiettivo è consegnare il club a qualcuno che non faccia peggio di me. Basta, ho detto fin troppo...".

Passiamo al campo, allora: la squadra sta attraversando un periodo complicato.

"Purtroppo non posso che convenire. Abbiamo avuto un avvio molto bello, dopo il pareggio interno col Mantova che lo reputo un incidente perché dovevamo portarla a casa, siamo stati vittoriosi con Sampdoria e Brescia. Poi tanti risultati non ci hanno dato purtroppo sicurezze e perdendo punti, anzi, ci hanno fatto sorgere qualche dubbio su come andrà in futuro. Sto parlando bene mi sembra, no? Quasi quasi mi applaudo da solo...".

L’unico applauso forse si può fare per la vittoria col Frosinone.

"Ecco sì, quella mi è piaciuta. Una delle poche partite dove tra l’altro non ero allo stadio: stavo poco bene e ho ceduto il mio posto in tribuna a Luciano, un mio amico. Poi son tornato col Cosenza, ma è andata male. Mi sa che devo richiamare Lucio e io me ne sto a casa...".

Lei ironizza, ma è preoccupato.

"Quando sono tranquillo, non va bene. Non si può mai esserlo. Se son preoccupato, meglio non dirlo. Diciamo che sono occupato, sono un imprenditore e non devo star dietro solo alla Reggiana, ma anche alla mia azienda. All’Immergas va bene, ma bisogna essere oculati e c’è sempre qualcosa da risolvere. Insomma, meglio non dirlo in giro, come sempre lei riesce a farmi parlare troppo… Comunque, spero si capisca il messaggio che voglio trasmettere".

Lei sa sempre farsi capire da chi sa cogliere tra le righe. E dell’allenatore Viali cosa ne pensa?

Lungo silenzio. "Spetta eh, che qui devo stare attento… A Reggio si parla molto, troppi. Ho sentito opinioni e giudizi di persone non troppo competenti. C’è un proverbio al quale mi affido spesso: ‘un bel tacer non fu mai scritto’. L’allenatore fa il suo lavoro con quello che ha e ha la squadra che ha, ne indovina qualcuna e ne sbaglia qualche altra. Non penso che sia lui la causa di questa situazione che desta giustamente un po’ di preoccupazione".

Quindi intende che la squadra non è stata costruita bene?

"Lo si saprà a fine campionato. Ma spero e credo che ci salveremo. Quest’estate non siamo riusciti a fare due operazioni, ma ora abbiamo reintegrato Pettinari e Kabashi, è giusto che tutti diano il proprio apporto".

Si è fatto male Rozzio.

"E ne dovremo fare a meno per un po’ a quanto pare. Un bel problema considerato il valore elevato sia del giocatore sia della persona, non a caso è il nostro capitano. Purtroppo però ha una struttura fisica robusta, i suoi anni e anche un po’ di sfortuna e gli infortuni possono capitare. A me non capiterebbero perché se giocassi, non vedrei neanche la palla e quindi non potrei intervenire rischiando...". E giù a ridere.

Sa sempre come sdrammatizzare. A gennaio si torna sul mercato?

"Se sarà opportuno faremo qualcosina… ina eh!".

A proposito, il ds Pizzimenti e il presidente Salerno sono stati squalificati per una vicenda relativa a due responsabili del settore giovanile non idonei. Che ne pensa?

"Comico. Spero di non essere squalificato pure io dicendo questo, ma a me è scappato da ridere. Pazienza, andiamo avanti. L’importante è che non facciano del male a me e agli altri".