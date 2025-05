La taiwanese Merida arriva in città. È il primo punto vendita nel Belpaese

Settimana da ricordare per tutti gli amanti del ciclismo quella che si sta vivendo a Reggio Emilia. Ed è in questo contesto frizzante che martedì 20 maggio, alla vigilia del passaggio del Giro d’Italia con l’arrivo a Castelnovo Monti, Merida Italy ha inaugurato il suo primo punto vendita ufficiale nel nostro Paese in via Garonna 15. La serata di inaugurazione è stata una vera e propria festa: tanti appassionati, volti noti del ciclismo e amici di Merida, nota azienda taiwanese, si sono ritrovati per celebrare l’apertura del nuovo spazio.

A dare il benvenuto è stato Paolo Fornaciari, Ceo di Merida Italy, che ha sottolineato l’importanza di questa apertura in una città con una forte tradizione ciclistica. Tra gli ospiti, l’ex pro su strada Alessandro Vanotti e la valdostana Gaia Tormena, la triatleta fiorentina Alessia Mancini e l’ex campione del mondo di downhill, Bruno Zanchi; present anche il colombiano Diego Arias del Metallurgica Veneta MTB Pro Team e l’altoatesina Eva Lechner. La serata si è conclusa con il simbolico taglio del nastro e un ricco buffet, in un clima di grande entusiasmo.

Lo store si sviluppa su circa 300 mq, con grandi vetrate che lasciano intravedere un’esposizione curata nei minimi dettagli. Il design è essenziale ma d’impatto: le vere protagoniste sono, naturalmente, le biciclette, oltre cinquanta modelli per tutte le discipline. A sinistra, domina il mondo delle e-bike off-road, con i modelli eONE-SIXTY, a cui seguono le proposte gravel Silex anche nella versione elettrica. Sul lato opposto, si passa alle mountain bike, con un’ampia gamma di BIG.NINE, fino ad arrivare alla zona dedicata al ciclismo su strada, con le diverse versioni di Scultura e Reacto. Inoltre, un’ampia parete è firmata Santini per l’abbigliamento tecnico, unico partner al momento del Merida Store. A consigliare sulla giusta scelta della bicicletta c’è Mattia Setti, store manager dalla lunga esperienza nel settore ciclo.

"Questo nuovo negozio vuole diventare un luogo di incontro e di aggregazione per tutti i ciclisti della zona – spiegano dall’azienda –. A partire dalle prossime settimane, prenderanno il via eventi, pedalate di gruppo e iniziative pensate per creare connessioni tra chi condivide la passione per la bici".