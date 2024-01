"La tangenziale non è finanziata"

Si allungano i tempi per la realizzazione della tanto attesa tangenziale sud-ovest. La Regione smentisce il sindaco sulla tangenziale: non c’è ancora alcun finanziamento per realizzarla. Ad affermarlo il consigliere regionale e comunale della Lega Gabriele Delmonte, che aveva presentato una interrogazione in merito.

"La Regione smentisce il sindaco di Montecchio, Fausto Torelli: la tangenziale (sud-ovest), contrariamente a quando dichiarato dal primo cittadino non è ancora finanziata", spiega in una nota lo stesso consigliere.

"E’ grave – aggiunge Delmonte – che Torelli abbia usato i canali stampa e social ufficiali del Comune per dare una comunicazione falsa, cioè mentendo ai suoi cittadini".

Sul caso, Delmonte aveva presentato una interpellanza alla Regione dopo la firma, il 17 gennaio scorso, dell’accordo tra il presidente della Regione Bonaccini e il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Secondo il sindaco di Montecchio "nella ripartizione dei fondi sono previsti 170 milioni di euro per le infrastrutture, di cui 20 milioni destinati alla Provincia di Reggio Emilia". La Regione, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata da Delmonte, ha confermato invece che "l’effettivo finanziamento degli interventi candidati potrà avvenire, successivamente all’approvazione del programma da parte del Cipess, in base a delle call annuali per manifestazioni di interesse che favoriranno gli interventi più maturi dal punto di vista progettuale. Lo stesso stanziamento sull’apposito capitolo di bilancio regionale verrà determinato successivamente all’assegnazione delle risorse da parte del cipess".

"Ci auguriamo - conclude il consigliere leghista Delmonte - che la bugia a mezzo social del sindaco possa essere comunque di buon auspicio e che i soldi possano arrivare alla prossima amministrazione".

Lo stesso sindaco in una recente assemblea aveva affermato che sarebbe riuscito a realizzare la tangenziale in 12-18 mesi, mentre l’assessore regionale Corsini aveva dato tempi molto più lunghi e parlava di alcuni anni: ora grazie alla interrogazione di Delmonte, la Regione ha fatto chiarezza.

Nina Reverberi