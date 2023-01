La tangenziale, per ora, non apre

Nuovo incontro l’altra sera a Novellara sui temi della tangenziale di Novellara, un argomento che da qualche tempo divide amministrazione comunale e residenti nel Quartiere Nord Ovest in merito alla volontà dell’ente pubblico locale di aprire la tangenziale nonostante l’assenza del completamento della strada, ancora mancante dell’ultimo tratto che porta verso la Provinciale per Reggiolo e Campagnola.

Il secondo tavolo di confronto, convocato l’altra sera, non ha portato a decisioni definitive. E’ stato però illustrato, almeno in parte, uno studio sulla valutazione del traffico con una raccolta dati che ha compreso pure interviste a cittadini che transitano in quella zona. Per questo studio vengono usati anche i sensori-varchi già presenti in quell’area, allo scopo di valutare in modo complessivo la situazione del traffico. Uno studio che però non è ancora completo e che necessita almeno un altro mese e mezzo per poter avere dati maggiori rispetto a quello che i cittadini già conoscono. Se ne discuterà in un terzo tavolo di confronto, non ancora fissato. Così come nulla si conosce sulla eventuale data di apertura della strada, ora che il penultimo tratto è quasi completato.

I cittadini del Comitato Quartiere Nord Ovest non si ritengono soddisfatti da quanto emerso dall’incontro. Se non per le buone possibilità che le prime soluzioni sulla viabilità, previste inizialmente con l’apertura del penultimo tratto di tangenziale, sembrano destinate a essere modificate in base a quanto emergerà dallo studio in corso. Presenti all’incontro i rappresentanti del Comune con il sindaco Elena Carletti, responsabili della polizia locale, ufficio tecnico, gli estensori dello studio sulla viabilità, oltre ovviamente ai rappresentanti del Comitato di cittadini, gli stessi che avrebbero preferito avere qualche informazione in più sui tempi per il completamento della tangenziale, un progetto atteso da decenni.

Antonio Lecci