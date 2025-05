LA TAPPA DI OGGI

"Il Giro d’Italia è un grande romanzo, e noi abbiamo l’occasione di scriverne un capitolo con il nostro Appennino". Con queste parole il sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari racconta la grande attesa e la preparazione del Comune per l’arrivo dell’undicesima tappa della corsa rosa. Un lavoro che oggi darà i suoi frutti, ma iniziato già il 13 gennaio, e che ha coinvolto tutta la comunità. "Non volevamo che fosse solo un punto d’arrivo – spiega Ferrari –, ma anche un punto di partenza, per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e dimostrare che l’Appennino ha molto da offrire a chi lo sceglie".

A Castelnovo non si è trattato solo di logistica o viabilità, ma di un vero percorso collettivo. "Abbiamo attivato tutte le anime della comunità: commercianti, associazioni sportive, volontari, Croce Verde, artisti, scrittori – continua il sindaco – cercando di rendere questo evento un’occasione culturale, sociale e sostenibile".

Numerose le iniziative organizzate in vista dell’arrivo: "Quasi tutte le attività legate ad “Aspettando il Giro” sono state coordinate dal Centro commerciale naturale e dal Comitato di Tappa. Abbiamo illuminato il ‘Grattacielo’ nel centro del paese dall’8 marzo, posizionato in piazza Gramsci una scultura in legno dedicata al Giro realizzata da cinque artisti e organizzato una grande performance sulla Pietra di Bismantova con oltre 400 persone a formare il simbolo dell’infinito e tanto altro ancora. Siamo veramente fieri del nostro lavoro". Anche le scuole e le associazioni hanno giocato un ruolo da protagoniste.

"Ci sono stati tanti incontri tra studenti e atleti della storica squadra Bardiani, i quali hanno fatto visita perfino nelle case di residenza per anziani. Tutti si sono messi in gioco – sottolinea Ferrari – anche in chiave sostenibile: il grande striscione usato sula Pietra per promuovere uno degli eventi sulla gara è stato realizzato con bottiglie riciclate e trasformato in borse. Oppure con Iren abbiamo anche attivato un piano di pulizie straordinarie e raccolta differenziata. Nulla è stato lasciato al caso".

Per quanto riguarda l’affluenza, invece, "se il meteo sarà favorevole ci aspettiamo tra i 15 e i 20mila visitatori, ma anche con tempo incerto pensiamo di superare le 10mila presenze – afferma il sindaco – e il centro oggi sarà tutto animato: suonerà la banda di Felina, ci saranno attività per bambini curate dall’Unione Ciclistica Regionale, i bar saranno tutti aperti. Sabato 10 maggio già 3-4mila persone all’aperitivo itinerante, nonostante il clima non fosse dei migliori, e questo ti fa capire il potenziale dell’evento".

Ma il significato profondo va ben oltre i numeri. "Ospitare una tappa del Giro per noi è un gesto di fiducia e di speranza. Un messaggio soprattutto per i giovani: l’Appennino non è solo un luogo difficile da raggiungere, ma un territorio che merita il palcoscenico di un evento unico come questo. In un momento complicato come quello che viviamo, serve entusiasmo. E la risposta delle persone mi ha dimostrato che la voglia di mettersi in gioco e raccontare le nostre bellezze è più viva che mai".