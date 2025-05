La Tari resta invariata a Luzzara

A differenza di altri Comuni del territorio locale, a Luzzara le tariffe Tari di quest’anno risultano invariate rispetto al 2024. Il consiglio comunale ha approvato una lieve riduzione, applicabile alle utenze domestiche e non domestiche. È però previsto un contributo obbligatorio di sei euro per le utenze, introdotto a livello nazionale da un decreto dello scorso gennaio. Tale contributo finanzierà il bonus sociale Tari 2025, misura di sostegno che prevede una riduzione del 25% per i nuclei familiari a basso reddito, come recepito da Arera. Il consiglio comunale ha inoltre aggiornato il regolamento Tari, con nuove scadenze di pagamento: il 31 luglio saldo 2024 e acconto gennaio-giugno 2025, il 10 dicembre il saldo del 2025 ed eventuale conguaglio. Dal 2026 le scadenze di pagamento saranno invece 31 maggio e 10 dicembre.