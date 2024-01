La task force in centro : "Più forze dell’ordine nei luoghi sensibili. Tavolo ad hoc sui giovani"

Più forze di polizia nei "punti sensibili", dall’Isolato San Rocco a via Giorgione nella fascia dalle 14 a mezzanotte (dopodiché il presidio continuerà coi ‘normali’ servizi notturni). Un tavolo istituzionale dededicato al disagio giovanile anche col supporto di esperti. E un appello di maggior collaborazione alle associazioni di stranieri e più in generale a tutti i cittadini per una "sicurezza partecipata".

Sono tre i livelli di soluzione adottati dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri mattina in prefettura. Un summit straordinario con focus concentrato a migliorare le condizioni del centro storico dopo quanto accaduto nella notte di Capodanno, alla presenza di tutti i vertici delle forze dell’ordine. "Metteremo in campo un modello operativo più presente e visibile – ha spiegato il prefetto Maria Rita Cocciufa – Non saranno presidi fissi in senso tecnico, ma mobili e stringenti. In gergo la definiamo ’vigilanza dinamica dedicata’ sul modello di quanto già fatto in zona stazione". Come? "Ci saranno passaggi e soste frequenti delle forze dell’ordine nei luoghi che richiedono maggior sicurezza, senza però trascurare tutto il resto della città", ha illustrato il colonnello dei carabinieri Andrea Milani. Si tratta di una modalità repressiva di intervento che verrà approntata nel dettaglio in un tavolo tecnico in questi giorni in questura, poi la ‘task force’ sarà effettiva. "Questa è una città sicura che non versa in stato emergenziale – ha continuato il prefetto – ma se c’è una percezione diversa, è giusto prendere in carico le questioni. Quelli che si sono manifestati nell’ultimo periodo, sono fenomeni più complessi da aggredire. Sono gruppetti piccoli che non sempre provocano danni, ma si spostano e disturbano. Ma vogliamo dare questo messaggio: lo Stato c’è e lavora in sinergia".

Il questore Giuseppe Maggese ha poi puntualizzato: "La nostra azione così come quella dell’Arma, della polizia locale e della guardia di finanza non è mai venuta meno. I responsabili degli episodi saliti alla ribalta della cronaca sono stati tutti individuati. Sono problematiche che attanagliano tutte le città d’Italia e d’Europa. Faremo questo ulteriore sforzo di potenziamento del presidio cercando però anche di centellinare le risorse e salvaguardando altri servizi importantissimi che svolgiamo quotidianamente".

Il sindaco Luca Vecchi poi ha ribadito: "Il forte incremento di presidio in centro storico dimostra una capacità concreta di risposta. Noi faremo la nostra parte: siamo pronti con le ordinanze anti-alcol e nuove telecamere dentro l’esagono e in zona stazione. E continuerò ad incontrare i commercianti che vanno ascoltati".

La seconda parte è quella della prevenzione. "La prossima settimana sarà aperto un tavolo sulla devianza giovanile – ha detto il prefetto – per agganciare questi ragazzi problematici, con l’aiuto dei servizi educativi e delle associazioni di stranieri, in particolare quelle islamiche. Se ne salviamo anche solo uno, cinque o dieci sarebbe già un successo, perché sono i fenomeni tra i più difficili da contrastare. Dobbiamo far capire loro che c’è di meglio che agire da bulli". Infine, il monito: "Chiediamo più collaborazione ai cittadini e ai gruppi di controllo del vicinato. Ai quali diciamo di contattare le forze dell’ordine e di non agire in solitaria. La nostra è una grande sfida, consapevoli che i frutti non si vedranno subito. Ma serve insistere col gioco di squadra. E anche la stampa ci dia una mano a valorizzare anche i valori positivi che offre questa città, che sono maggiori rispetto a quelli negativi".