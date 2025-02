"La tenenza dei carabinieri l’avevamo chiesta noi già nel 2020"

Era il 2 marzo 2020 quando l’allora capogruppo di "Correggio siamo noi", il leghista Riccardo Rovesti, portava in consiglio comunale il tema della necessità della "tenenza" dei carabinieri per la zona correggese, allo scopo di potenziare il personale in servizio e garantire l’apertura della caserma 24 ore su 24. Tema di cui già si parlava negli anni precedenti. "Ma l’amministrazione comunale, all’epoca – ricorda ora Rovesti – aveva liquidato la nostra proposta con molta superficialità, rilevando che erano stati fatti tutti i passi necessari per richiedere una tenenza a Correggio. La maggioranza di centrosinistra bocciò l’ordine del giorno proposto dalle opposizioni, per presentarne uno praticamente analogo: probabilmente era troppo forte lo smacco nel non aver avuto l’attenzione, sensibilità e prontezza della Lega sul tema della sicurezza. Sono passati cinque anni e la situazione a Correggio, sempre governata dal Pd, non è cambiata. Anzi è peggiorata. Come dire: tanti proclami e poche azioni".

Rovesti annuncia come, attraverso la parlamentare leghista Laura Cavandoli, sia stato avviato un percorso a incontri con le istituzioni competenti a livello governativo "per comprendere meglio il quadro della situazione e trovare, in assoluta collaborazione e condivisione con le forze dell’ordine, la migliore soluzione effettiva e praticabile per la richiesta di sicurezza a Correggio".