La tensione resta alta. Una rissa sfiorata e raffiche di furti in zona stazione

Un’altra giornata ad alta tensione in zona stazione con una rissa sventata per poco e una raffica di furti negli scantinati. Se solitamente le intemperanze qui aumentano col calar del buio, ieri la scintilla è scoccata già all’alba. Sono circa le 8,30 quando scioppia un’accesa discussione tra due nutriti gruppi di stranieri davanti al bar Marconi, locale che già in passato è stato colpito diverse volte da provvedimenti di chiusura per assembramento di pregiudicati per ordine del questore di turno. Le furibonde grida dei litiganti svegliano i residenti dei palazzi di fronte che chiamano immediatamente la polizia. Sul posto arrivano due Volanti e gli agenti riescono a sedare la questione prima che sfociasse in violenza. Tutti identificati e perquisiti. Un uomo è stato poi accompagnato negli uffici di via Dante dov’è stato denunciato per porto abusivo d’armi e di oggetti atti ad offendere dopo che è stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni.

Tutto finito? Non proprio. Alle prime luci del mattino i residenti del civico 12 di viale IV Novembre si sono ritrovati una sgradita sorpresa. Cantine e garage sono stati svaligiati per l’ennesima volta. E si tratta della seconda visita dei ladri a distanza di una settimana. Il 5 gennaio scorso infatti, nello stesso palazzo, i malviventi avevano portato via una bicicletta e altri oggetti. Anche nella notte di ieri si è verificato il furto di una bici. I danni sono ingenti visto che sono state smurate alcune porte, mentre altre sono state forzate o aperte grazie alla rottura dei lucchetti o catenacci. A terra, in alcuni locali, sono stati rinvenuti degli arnesi da scasso utilizzati nel raid. Sui colpi indagano i carabinieri che sono stati allertati dagli abitanti per sporgere denuncia contro ignoti. Le telecamere della zona però potrebbero consegnare indizi utili, ma prendere i responsabili non è mai facile.

Nel condominio vivono anche Giuliano Gorzanelli e Giorgio Margini, attivi protagonisti del comitato cittadino che da tempo battaglia per il miglioramento del quartiere attorno alla ferrovia.

"Ormai non ne possiamo più – tuona Margini, mentre raccoglie i cocci nei sotterranei –. Negli ultimi tempi si è sminuito troppo l’allarme sicurezza. Si parla di percezione, ma invece è la realtà...". E ribadisce una richiesta già avanzata dai cittadini: "Ma cosa aspetta il sindaco a chiamare l’esercito? Qui non si vive più...". E infine un attacco allo stesso Vecchi: "Ho visto alcuni cartelli di cui è tappezzata Reggio. Si parla di città dei diritti. Ma qua vediamo solo quelli dei ladri o dei clandestini... E i nostri diritti...?"

Sono circa le 13. Ed è uno dei momenti in cui la zona ha un’alta densità di passaggio per il ritorno a casa da scuola, anche in treno. Intorno al bar Marconi ci sono ancora gruppi di persone che girovagano. Mentre dall’altra parte della strada, di fronte, sotto i portici di viale IV Novembre, si spaccia alla luce del sole. C’è un ragazzo nordafricano che nel palmo della mano conta le palline di stupefacenti che gli sono rimaste. Nel frattempo un fiume di giovanissimi con gli zaini in spalla scorre i portici.

Passano circa dieci minuti e arrivano quattro Volanti della polizia, una dietro l’altra, che da via Eritrea girano alla rotonda di piazzale Marconi per poi imboccare viale IV novembre. Un passaggio di pochi secondi. È uno degli effetti della ‘vigilanza dinamica’, con frequente concentrazione di passaggi delle forze dell’ordine, disposta dal prefetto all’ultimo tavolo per la sicurezza pubblica. Ma per tanti residenti della zona, che seppur ringraziano polizia e carabinieri per lo sforzo anche oltre le loro possibilità, non basta. Chiedono un presidio fisso.