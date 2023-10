La terra trema tre volte in poche ore. Tanta paura, ma nessun danno

Tre scosse di terremoto ieri mattina a Castellarano. La prima, di magnitudo 3.4, è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6.25 nella zona di Castellarano con una profondità di nove chilometri. La seconda scossa è avvenuta poi alle 6.33 di magnitudo 2.6 (28 chilometri di profondità) e la terza alle 9.04 di magnitudo 2.5 (10 chilometri di profondità). Fortunatamente le tre lievi scosse non hanno causato dei danni. Non ci sono state situazioni di difficoltà ed emergenza. Nessuna criticità segnalata dai cittadini di Castellarano e delle frazioni del territorio comunale. Anche nei comuni limitrofi del comprensorio ceramico reggiano e modenese non si sono verificati problemi.

L’allarme ieri è scattato anche sui gruppi Facebook: nessuno, dopo le scosse, ha però comunicato danni o pericoli. "Il terremoto è stato avvertito soprattutto ai piani più alti delle abitazioni – sottolinea il vicesindaco di Castellarano Cassandra Bartolini –. All’interno degli edifici pubblici e nelle nostre scuole non ci sono stati dei danni. Sono state eseguite le verifiche del caso dei tecnici. Non sono dunque emerse delle problematiche dopo i controlli. In Comune non abbiamo ricevuto richieste dei cittadini. Abbiamo aperto formalmente il Coc come è previsto in questi casi". Il sindaco Giorgio Zanni, dopo un confronto con Prefettura e vigili del fuoco, ha confermato che "non si registrano danni né eventuali segnalazioni".

Anche lo scorso giugno altre scosse avevano colpito Castellarano e la vicina zona modenese con la più forte di 3.2 proprio a Castellarano. "Pure la scorsa estate il terremoto non aveva provocato dei danni", ricorda il vicesindaco Bartolini. Dopo lo sciame sismico il Comune aveva chiesto, il 21 giugno, ai referenti delle scuole e campi estivi di prestare attenzione nel caso di altre scosse per il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Matteo Barca