La testimonianza di Mara Grassi: "Ero in conflitto con mio figlio gay. Sua Santità mi ha fatto ricredere"

"Sono la mamma di un ragazzo omosessuale", disse a bassa voce, con il cuore in gola, stringendo tra le mani un piccolo libro. Era il 16 settembre 2020, e Mara Grassi si trovava in Vaticano, davanti a Papa Francesco, per consegnargli ’Genitori fortunati. Vivere da credenti il coming out dei figli’, una raccolta di testimonianze nata all’interno dell’associazione La Tenda di Gionata.

Il Papa la guardò, la ascoltò, e poi disse quelle parole che lei non dimenticherà mai: "Ma sono tutti figli di Dio, e li ama così come sono". Quelle parole racchiudevano il senso di un percorso lungo e doloroso, iniziato anni prima, quando il figlio maggiore di Mara le confidò di essere omosessuale. "Fu come una rivelazione che ha mandato in crisi tutte le mie convinzioni - racconta la donna -. Ero una credente convinta, e non riuscivo a conciliare la fede con l’omosessualità di mio figlio. Ho reagito con rifiuto per diverso tempo e il nostro rapporto subito dopo il coming out era complicato".

È stato grazie a La Tenda di Gionata, associazione fondata nel 2018 su impulso di don David Esposito, e alla rete 3VolteGenitori che Mara ha potuto lentamente cambiare sguardo. Col tempo ha capito che "la bontà di una persona non si misura dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, ma da come vive la sua vita", e che l’amore per un figlio non può passare attraverso il filtro del giudizio.

"All’inizio ero convinta che mio figlio fosse sbagliato. Ma grazie a Bergoglio ho capito che Dio non fa pezzi sbagliati. Ho chiesto perdono a lui, e a me stessa. Il nostro breve dialogo è stato un punto di svolta. La fede non l’ho persa, anzi, ora sono ancora più convinta nel voler raccontare a tutti la mia storia ed essere d’aiuto per altri genitori".

Il libro nato dalla raccolta di queste esperienze – Genitori fortunati – è diventato simbolo di una fede che include, non che esclude. Mara e altri genitori volevano consegnarlo al Papa, e quell’udienza per lei è diventata un momento spartiacque.

"Quando gli ho detto che noi genitori credenti di ragazzi omosessuali speravamo che anche il cattolicesimo cambiasse sguardo, lui ha risposto che la Chiesa deve amare ogni uomo e ogni donna, perché sono figli di Dio. Non ha messo davanti l’aderenza a una norma, ma il valore delll’individuo. È stato accogliente, paterno, ha saputo mettermi a mio agio. In quel momento ho capito che facevo parte di una Chiesa diversa, che sa guardare alle persone prima di tutto".

Mara oggi è convinta che Papa Francesco sia stato "il Papa di un cambiamento d’epoca" perché "non ha cambiato la dottrina ma ha cambiato la prassi. Ha aperto strade, ha fatto spazio, ha tolto peso a certi giudizi morali che pesavano su chi, come mio figlio, non ha scelto di essere com’è, ma chiede solo di essere accolto. L’incarnazione vivente del messaggio ‘nessuno deve essere lasciato fuori’"

Nei giorni in cui il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, le parole di Mara restano come una testimonianza viva del suo pontificato.

"Vorrei dire a tutti i genitori – conclude – che possiamo fare tanto per i nostri figli. Dobbiamo capire che non c’è nulla che deve impedire loro di vivere una vita piena, felice e realizzata"

e.b.