La testimonianza di Saccaggi premiata ancora

Trasmettere la speranza tramite le parole. Sabato scorso, il secondo libro del reggiano Stefano Saccaggi “Un Blues per la Vita 2” ha ricevuto a Peschiera del Garda il premio letterario internazionale, come “Libro dell’anno 2024, per Testimonianza e Impegno“.

Saccaggi, già in passato premiato in Toscana e a Roma, parla nel libro della sua storia, di chi esce dal coma dopo novanta giorni in seguito ad un terribile incidente d’auto avvenuto nel novembre del 1994, di ritorno dalla discoteca.

"Questo premio – dice Saccaggi – consolida la mia opera di sensibilizzazione che porto avanti dal 2018, con l’uscita del primo libro. Lo dedico con tutto il cuore alla mia famiglia, ai miei genitori e a mia sorella che mi sono stati sempre vicini nei brutti momenti iniziali, a tutti gli amici che si sono prestati per alleviare il peso della mia sofferenza, agli zii e cugini, ai miei figli Alessandro e Gabriele e alle mie nipotine Serena ed Emma".

Un ringraziamento particolare l’autore lo rivolge a Gaia Greco dell’associazione culturale “Toscana e Dintorni “ e alla prof Marina Pratici, nota critica d’arte letteraria a livello europeo, che hanno sempre creduto nell’opera e nel messaggio che Saccaggi vuole trasmettere.

gi.fi.