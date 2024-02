La testimonianza di un’assistente sociale: "La madre non potè vedere la figlia ricoverata"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini - che conta 17 imputati - sono sfilati alcuni testimoni sentiti sul ricovero di una bambina allontanata dalla famiglia, che viveva situazioni problematiche e conflittuali, e poi data a una coppia di donne affidatarie. È stata ascoltata un’assistente sociale che in passato lavorò al Santa Maria. Il 12 ottobre 2017 la minore fu portata all’ospedale per una crisi epilettica: "Fui contattata da Francesco Monopoli (assistente sociale imputato, ndr) che mi riferì che lei era affidata ai servizi sociali ed era stata ricoverata. La bambina era all’ospedale con le affidatarie e Monopoli aveva saputo da loro che c’era anche la mamma naturale".

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Monopoli mandò un documento dei servizi sociali in cui si diceva che madre e padre avevano il divieto di avvicinarsi alla bambina, ma non si riferiva che la responsabilità genitoriale rimaneva in capo a loro, e che quindi per ogni scelta diagnostica avrebbero dovuto essere interpellati. Al personale medico fu dato ordine che la madre non poteva essere informata sulle condizioni della figlia e interpellata per il consenso a eventuali esami. Risulta che la coppia di collocatarie chiarì che la bambina era affidata loro, ma che avevano la responsabilità genitoriale. "Monopoli mi disse che la madre naturale non stava rispondendo al telefono. Mi accordai con lui perché io dicessi al personale del reparto che i genitori potevano vederla solo in ambito regolamentato e alla madre che lei non poteva stare lì. Mi rapportai con la coordinatrice infermieristica: non ricordo che mi abbia parlato di atteggiamenti minacciosi. Poi incontrai la signora e le dissi che doveva allontanarsi. Lei chiedeva il certificato di ricovero della bambina. In presenza della donna telefonai a Monopoli per capire come muoverci: ci accordammo sul fatto che avrei trasmesso il certificato a lui, che poi l’avrebbe inviato alla madre". Alessandra Codeluppi