La testimonianza: "Non so fin quando posso reggere così"

"Non so fino a che punto posso reggere questa situazione, fino a che sapere di andare al lavoro rischiando di essere aggredito". Parole di Luca Longobardo, 51 anni, operatore sociosanitario dal 1998 prima nel privato e dal 2014 nell’ex Santa Maria Nuova, oggi Ausl di Reggio Emilia.

Oggi, 12 marzo, è la giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari. Longobardo, qual è la sua esperienza?

"Si tratta di un problema sempre presente fin da quando lavoravo nel privato".

E nel pubblico?

"Ricordo un episodio emblematico, che ho vissuto in passato".

Cosa è successo?

"Lavoravo al Santa Maria. Un giorno mentre stavo per dare il pasto a una paziente, una persona, un parente, mi ha preso alle spalle e mi ha sbattuto al muro. Ho fatto un volo di due metri. Per fortuna non ha reagito: la prima cosa che mi è venuta in mente in quel momento, non so perché, è stato mio figlio".

E dopo?

"Ho fatto le segnalazioni ai miei responsabili e non ci fu nulla. Io anche dopo rimasi comunque molto scosso e dopo circa un anno e mezzo mi è capitato di incontrare quella stessa persona per caso nel mio paese".

Vi siete riconosciuti?

"Io sì, lui inizialmente no. Poi ci siamo parlati. Mi ha chiesto scusa".

Dopo ha cambiato reparto?

"Sono andato in Rems nel 2022”.

E che situazione ha visto?

"Una situazione non bella… Abbiamo fatto corsi preparatori non sulle aggressioni, ma sulle patologie che avremmo trattato".

E sul tema aggressioni?

"I corsi sono partiti solo dall’anno scorso. Dopo l’aggressione al medico avvenuta ad agosto, il 27 agosto, ricordo bene la data visto che ero presente".

Che cosa ricorda di quell’episodio?

"Facevo il mattino ed ero rimasto anche al pomeriggio per una riunione. All’improvviso della confusione. Una dottoressa esce all’improvviso dalla sala colloqui e urla di chiamare la polizia".

Negli anni è cambiata la situazione sul tema aggressioni?

"Secondo me è peggiorata. Le persone sono più cattive e se la prendono con noi operatori, questo vale per tutta la sanità".

Che azioni possono essere messe in campo?

"I corsi aziendali di de-escalation sono utili ma da fare in modo strutturato, non solo dopo che avvengono degli episodi di violenza e soprattutto in tutti gli ambiti partendo da quelli più critici come i pronto soccorsi".

Come si può far capire al cittadino che quando siete al lavoro siete coloro che lo curano?

"Occorre molta collaborazione interna, a volte ci sono delle incomprensioni tra professionisti che sfociano in situazioni che pazienti e famiglia vivono male".

Capisce la loro rabbia?

"Si la capisco, la provo sempre a capire. Fossi dall’altra parte in certe situazioni mi arrabbierei anche io, meno, reagendo in modo diverso ma occorre migliorare anche le risposte che si danno al cittadino".