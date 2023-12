La torre col fiuto del gol. Tutti pazzi per Girma

Tutti pazzi per Natan Girma. E il prezzo sale. Sintesi un po’ cinica di tutto quello che sta ruotando attorno a questo ragazzo del 2001 che sta conquistando le copertine della Serie B al primo anno tra i professionisti. L’anno scorso, proprio di questi tempi, riceveva una telefonata dal d.s. Goretti che gli dava l’ok per aggregarsi alla Reggiana per un periodo di allenamenti-prova assieme alla squadra di Diana.

Il 30 dicembre planò come un ufo ai campi dello ‘Sporting’ di Cavazzoli, proveniente dal Sona, Serie D. Segnò cinque gol nella prima partitella in famiglia contro Rozzio e soci, un ‘colpo di fulmine’ immediato e un apprendistato di circa sei mesi per dribblare (anche) alcune pastoie burocratiche.

Poi il tesseramento durante il ritiro di Toano e il resto è storia. Girma va in gol in Coppa Italia contro il Pescara, esulta per la prima volta in Serie B contro il Bari (7 ottobre) e poi mette il turbo a dicembre: gol con il Brescia, con il Sudtirol e poi con il Catanzaro. Numeri a cui va aggiunto anche un assist, contro il Lecco.

Nesta se lo coccola: "Giocatori così alti (190 cm, ndr), tecnici e forti fisicamente ce ne sono pochi in giro: se trova continuità può diventare uno che fa sempre la differenza in B".

Il Monza di Galliani gli ha già messo gli occhi addosso, ma se lo vorrà (si parla di giugno, a gennaio non sarà ceduto salvo offerte ‘monstre’) dovrà fare i conti con la Reggiana che a novembre ha esteso fino al 2027 (con opzione fino al 2028) il contratto di questo trequartista svizzero-eritreo. Fissare un prezzo che possa essere ‘giusto’ è complicato, visto che manca ancora tutto il girone di ritorno e il valore potrebbe lievitare ancora, ma in questo momento la cifra ‘basica’ si attesta tra i 3 e i 4 milioni di euro. Non meno, perché ad appena 22 anni, Girma ha davanti 10-12 stagioni agonistiche da spendere ai massimi livelli.

La sua crescita, che coincide con la rinascita della Reggiana dopo le difficoltà degli ultimi 40-50 giorni, è l’emblema della filosofia che il presidente Salerno ha sempre predicato. Costruire squadre che abbiano un mix di veterani (pochi) e giovani di grande prospettiva che possano fare le fortune del club: oggi col rendimento in campo e domani con il valore che porteranno in dote. Una scia che, pur con meno acuti rispetto al compagno, sta seguendo anche Varela che solo 18 mesi fa era in Serie D, proprio come Girma.

Le ultime due vittorie non freneranno comunque il mercato in entrata. Arriveranno un attaccante (più probabilmente due), almeno un altro centrocampista oltre a Reinhart e un laterale, anche se le quotazioni di una permanenza di Pajac sono in risalita.