Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
ReggioEmilia
CronacaLa Torre fa la voce grossa. Aquile abbattute in casa
14 ott 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
La Torre fa la voce grossa. Aquile abbattute in casa

La Berrutiplastics Torre (2) fa subito la voce grossa in DR2. La formazione guidata da Enrico Melli batte 64-42 in casa Luzzara (0) con parziale decisivo tra terzo e quarto periodo: sugli scudi Magliani (foto, 13 punti), dall’altra parte non bastano i 16 di Magnanini. Buona la prima per coach Gabrielli (2) alla guida della Saturno Guastalla (2), che con 25 punti di Colla, 16 di Pasini e 15 di Verzellesi supera 82-76 al PalaChiarelli i Fulgorati Fidenza; colpo esterno dell’Heron (2), che vince 70-66 il derby sul campo di Campagnola (0) con 22 di Giaroli, mentre il Nubilaria (2) piega 56-37 in casa Scandiano (0) con 15 di Grisendi e 11 di Ferencina. La Sampolese (2) vince 54-51 in val d’Enza contro una rediviva Go Basket (0); pollice verso per Icare Cavriago (0), battuta 78-63 a Sorbolo (2) nonostante i 19 di Zecchetti, e Aquile Gualtieri (0), travolta 70-40 a domicilio da Calendasco. Esordio ok per Gazze Canossa (2) e Basketreggio (2), vittoriose con Nuova Cupola (0) e Castellarano (0); Sant’Ilario (0) cade 75-59 sul campo della Valtarese.

