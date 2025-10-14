La Torre fa la voce grossa. Aquile abbattute in casa

La Berrutiplastics Torre (2) fa subito la voce grossa in DR2. La formazione guidata da Enrico Melli batte 64-42 in casa Luzzara (0) con parziale decisivo tra terzo e quarto periodo: sugli scudi Magliani (foto, 13 punti), dall’altra parte non bastano i 16 di Magnanini. Buona la prima per coach Gabrielli (2) alla guida della Saturno Guastalla (2), che con 25 punti di Colla, 16 di Pasini e 15 di Verzellesi supera 82-76 al PalaChiarelli i Fulgorati Fidenza; colpo esterno dell’Heron (2), che vince 70-66 il derby sul campo di Campagnola (0) con 22 di Giaroli, mentre il Nubilaria (2) piega 56-37 in casa Scandiano (0) con 15 di Grisendi e 11 di Ferencina. La Sampolese (2) vince 54-51 in val d’Enza contro una rediviva Go Basket (0); pollice verso per Icare Cavriago (0), battuta 78-63 a Sorbolo (2) nonostante i 19 di Zecchetti, e Aquile Gualtieri (0), travolta 70-40 a domicilio da Calendasco. Esordio ok per Gazze Canossa (2) e Basketreggio (2), vittoriose con Nuova Cupola (0) e Castellarano (0); Sant’Ilario (0) cade 75-59 sul campo della Valtarese.