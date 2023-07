La torre matildica torna al paese

Dopo il restauro, la torre matildica di Monte Castello questa mattina verrà inaugurata: appuntamento alle 11 in piazza Unità d’Italia per poi salire alla torre, dove avverrà l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione, e sarà presentata una breve relazione archeologica sulle origini e lo sviluppo del sito. Per salire alla sommità di Monte Castello sono consigliate scarpe da escursione e abbigliamento adeguato. "Finalmente – afferma l’assessore all’ambiente e al commercio di Castelnovo Monti, Chiara Borghi, che ha seguito il progetto – abbiamo avuto modo di restituire al paese un suo elemento identitario, una delle poche testimonianze rimaste del nostro passato di territorio matildico. Aver consolidato la torre, e averla resa anche più visibile dal centro di Castelnovo, ci dà una percezione diversa della nostra storia. Ringrazio per il lavoro svolto la Soprintendenza e le imprese che hanno lavorato sul sito".

s.b.