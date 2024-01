La Torre nuova padrona del girone B

Sorpasso al vertice in DR2. La vetta del girone B vede ora al comando la Berrutiplastics Torre (22), che si impone 72-62 sul campo del Gelso (6) trascinata dai 25 punti di Davoli e approfitta del passo falso della Sampolese (20), kappao 72-67 in casa dall’Heron Bagnolo (16), che approfitta dei 21 punti di Pezzi per piazzare il colpo di giornata. In questo modo si forma un terzetto al posto d’onore: oltre alla Sampolese ci sono Gazze Canossa (20) e Aquila Luzzara (20), con la prima che si impone 78-72 su Campagnola (12), con 15 punti di Maioli, mentre la squadra di Iori vince 73-58 a Castelnovo Monti (12) con 18 punti di Bertolini; tra i locali inutili i 22 di Vozza. La Saturno Guastalla (14) regola 76-48 la Bibbianese (8) grazie ai 20 di Maione; Correggio (12) ok 67-53 sulla Go Basket (12) con 19 di Valli e 15 di Serli. L’Aquila Gualtieri (6) batte il fanalino Arbor (0) 83-48 che vede Brugnano (21) e Benazzi (20) protagonisti.