La torre pendente rimossa pezzo per pezzo

Si sono conclusi i lavori di demolizione della torre in cemento che per decenni è stata adibita a uscita di sicurezza per un’ala dell’ospedale civile di Guastalla. Una torre che, col passare degli anni, aveva risentito di cedimenti sotterranei, tanto da piegarsi di diversi centimetri, diventando un elemento di rischio strutturale.

Con un particolare sistema che ha previsto l’uso di una gru con grosse pinze metalliche, la torre è stata lentamente staccata, pezzo per pezzo. Un sistema che ha consentito di demolire il manufatto senza evacuare l’area circostante, dove si trovano il pronto soccorso e un’ala dell’ospedale civile. L’azione di eliminazione della torre è stata prevista nell’ambito di un progetto più generale per il miglioramento antisismico e della sicurezza della struttura.

Da fine di agosto si è provveduto, per alcune settimane, a un distacco, pezzo per pezzo, della torre, partendo dall’alto e agendo con una grossa pinza capace di "strappare" una porzione per volta dell’edificio, permettendo la prosecuzione delle normali attività nei reparti di cura e in pronto soccorso.

Ora, conclusa la fase di demolizione della torre, potranno cominciare le operazioni di riqualificazione e miglioramento antisismico nell’adiacente ala della struttura sanitaria, prevedendo inoltre l’installazione di pali di rinforzo capaci di rendere molto più sicuro l’edificio anche in caso di forti scosse di terremoto. L’intervento sulla torre in cemento è stata avviata solo ora, in quanto era necessario attendere la conclusione della riqualificazione del pronto soccorso. La torre in cemento, nel tempo, si era leggermente piegata su un lato: l’inclinazione era talmente evidente che era diventato impossibile perfino la salita e discesa dell’ascensore di servizio.

