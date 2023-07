La Toscanini Next: brividi in piazza Sul palco i musicisti emergenti

di Stella Bonfrisco

Questi gli appuntamenti che oggi Restate ha in agenda.

Ultimo appuntamento della Stagione estiva della Fondazione I Teatri - organizzato nell’ambito di Restate - alle 21.30 in Piazza Prampolini, con il concerto gratuito de La Toscanini Next: impegnata in un programma che comprende le più belle musiche del cinema.

La Toscanini Next è formata da musicisti under 35 selezionati tra le eccellenze musicali emergenti, con evidenti qualità solistiche e polistrumentistiche: il programma della serata andrà da Ennio Morricone (Per un pugno di dollari, Giù la testa e C’era una volta in America, tra i brani eseguiti) a Dmitri Shostakovich, da Burt Bacharach a Henry Mancini.

Al Parco di Villa Levi, dalle 19 va in scena Estate in Villa con "Aperiverde": festa della Croce Verde con musica e possibilità di cenare. L’iniziativa è cura di Comitato Coviolo In Festa e Croce Verde Reggio Emilia. Ingresso gratuito (con cena a pagamento). Info: www.villalevi.re.it In caso di maltempo l’evento è annullato.

Il Parco del Mauriziano alle 19,30 ospita "Pazzi (furiosi) per il fantastico". Ovvero la letteratura del fantastico da Ariosto a Calvino , proposta da Daniele Castellari, insegnante e autore della Città del Lettore, scrittore e direttore artistico del Teatro L’Attesa.

Informazioni: 3889385573 mail: [email protected]

Con appuntamento davanti a Palazzo dei Musei, alle 21, percorsi nel verde tra parchi e musei, magia notturna di alberi e giardini. Info: www.musei.re.it Al Centro Sociale Orologio alle 21 ha inizio il divertente spettacolo dialettale "Il buono, il brutto e il cattivo", portato sul palcoscenico dalla compagnia Teatro della Casca.

Per gli appassionati di cinema, all’Arena Stalloni – con inizio alle 21.30 – è in programma il film "Decision to leave" di Park Chan-Wook. Tra le proposte nel cartellone estivo della città oggi c’è inoltre un appuntamento con il benessere. Al Parco Le Ginestre, a partire dalle 19, è possibile partecipare a laboratori cretivi di benessere. L’ingresso è a offerta libera. Info: [email protected] In caso di maltempo è prevista un’alternativa al coperto.