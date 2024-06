La tragedia di Adele. Cantautrice di 16 anni muore nel sonno. Era stata in ospedale

SCANDIANO (Reggio Emilia)

Le note di ’Marilù’, la canzone che aveva scritto e pubblicato, in sottofondo. Il testo bianco scorre sul fondo nero. Sopra, il più triste dei commiati. "Questo fiore ha terminato di abbellire le nostre vite su questa terra, ora brillerà nel cielo come la stella più bella che illuminerà le nostre povere lacrime. Ciao Adele lasci un vuoto immenso quaggiù che i tuoi genitori i tuoi nonni, zii, cugini e amici, non riusciranno mai a colmare", scrive lo zio sulla sua pagina Facebook. Adele Baldasarre aveva soltanto 16 anni: è morta nel sonno, una settimana fa, nel letto della casa di Scandiano (Reggio Emilia) in cui abitava con i genitori. Si erano trasferiti in Emilia dal Basso Polesine da qualche anno: la madre insegnante di sostegno, papà cuoco e pizzaiolo. Lei, con la musica nelle vene. Aveva soltanto 16 anni Adele, ma era già in grado di emozionare con le canzoni che componeva, mentre frequentava con successo il liceo musicale Sigonio di Modena.

Un malore improvviso che l’ha strappata dall’amore di mamma Federica Zanellato e papà Rocco, lei che era figlia unica. Una famiglia conosciutissima, la sua. Soprattutto nella provincia di Rovigo, di cui è originaria la mamma di Adele.

Aveva la musica nel dna e un destino già tracciato questa ragazza dal sorriso contagioso: lo zio Riccardo Zanellato è considerato uno dei migliori bassi lirici in carriera, punto di riferimento del repertorio verdiano, vincitore dell’Oscar della Lirica 2019; il fratello del nonno, Angelo Zanellato, è segretario provinciale del Pd di Rovigo.

Non si alzava dal letto, Adele, lo scorso mercoledì. Si era coricata un po’ prima del solito, a causa di un’anomala stanchezza. Così la madre, andandola a chiamare, ha fatto la più terribile delle scoperte. I sanitari del 118, una volta dato l’allarme, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono stati gli stessi medici dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a chiedere un riscontro diagnostico, per chiarire la causa di questa tragedia.

Adele, infatti, il 25 maggio scorso era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Reggio, dove si era recata assieme ai familiari per alcune difficoltà respiratorie. La 16enne, in passato, aveva accusato già alcuni episodi di "sincope" (due o tre volte l’anno) e ogni volta – stando a quanto si apprende – era corsa in ospedale per accertamenti. I malori, però, sarebbero stati attribuiti sempre a cause diverse dai medici (stress, stanchezza, indigestione). Anche nell’ultima dimissione del 25 maggio i sanitari avrebbero identificato la causa del suo malessere in una "congestione". Dagli esami effettuati sul corpo della povera Adele, svolti ieri, è emerso come la causa della morte improvvisa sia stata una embolia polmonare. Gli esiti di ulteriori accertamenti, però, arriveranno tra tre mesi. La famiglia Baldasarre e Zanellato, ci tiene comunque a informare che nessuna denuncia verrà formalizzata. Già oggi la camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano, con la celebrazione del Rosario stasera alle 19. Domani tutto il paese si fermerà in segno lutto, per darle l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale dalle 10,45. Dopo la messa si procederà per il cimitero della frazione di Chiozza. Per desiderio della famiglia ai fiori sono preferite offerte da devolvere all’associazione Aut Aut (Autismo) di Reggio.

Giovanni Fiaccadori

Benedetta Salsi