La tragedia di Bagno. Fiori per ‘Giuli’ e rabbia: "Via Ibatici è pericolosa"

Sul luogo del tragico incidente dove ha perso la vita Giuliana Grossi, 52 anni, c’è chi ha portato un mazzo di fiori. Fatale la sbandata in moto – venerdì sera in via Ibatici, a Bagno – per la donna che lavorava nelle vicinanze da parecchio tempo presso la ditta Arce Carrelli Elevatori. Sono ancora evidenti i segni colorati per il rilevamento dei rilievi da parte della polizia locale. Ieri mattina, un caldo sole d’ottobre illumina la campagna con tanti podisti e ciclisti che si fermano davanti ai fiori per fare una preghiera, c’è chi anche con una corona del rosario in mano. Mentre due cacciatori proseguono la loro battuta. Sul posto, percorrendo via Ibatici dalla provinciale Arceto-Rubiera, davanti ad una nota azienda agricola, c’è ferma una pattuglia della polizia municipale, con gli agenti che parlano con un residente. Su questa strada, anche se di campagna e poco trafficata gli automezzi sfrecciano a folle velocità, non curanti del pericolo. Ovvero il doppio senso di marcia, l’ asse stradale stretto con le banchine sdrucciolevoli. Motivi sufficienti per non pigiare sull’acceleratore, ma purtroppo non è così. La presenza della polizia municipale può essere un deterrente per moderare la velocità, all’indomani di una morte sulla strada. Tra i residenti che si affacciano su via Ibatici la rabbia è tanta, la pazienza sembra vedere scorrere i titoli di coda. La strada è particolarmente trafficata nelle giornate lavorative, utilizzata come collegamento secondario o ‘scorciatoia’ per raggiungere Rubiera dalla zona scandianese e pedemontana. Nel parlare con un residente di Bagno, salta fuori anche il problema della cacciagione: il residente denuncia il fatto che il suo gatto è ritornato a casa con due pallini conficcati in una zampa.

I funerali di Giuliana Grossi si svolgeranno stamattina muovendo alle 10,30 dall’ obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano, dopo una benedizione alle 10, per poi proseguire per l’ Ara crematoria del cimitero di Coviolo.

Gianni Fiaccadori