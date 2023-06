La tragedia di Bagnolo Rocco, donati gli organi "Era un papà amorevole Salverà altre vite"

"Speravamo in un miracolo, eravamo aggrappati alla speranza e alla preghiera. Ma sapevamo fin da subito che le condizioni erano critiche". Sono parole di Giuseppe Pizzulo, fratello di Rocco, il responsabile di magazzino di 40 anni vittima di un incidente stradale accaduto giovedì nella zona industriale di Bagnolo. I familiari di Rocco hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. "Abbiamo acconsentito alla donazione. Rocco salverà altre vite. Era un padre amorevole, trasmetteva affetto a tutti", confida Giuseppe. E ancora: "Giovedì mattina, prima di uscire, aveva preparato la colazione ai figli e l’impasto per la pizza. Rocco era l’anima della famiglia. Parlare di mio fratello è un onore, ma siamo una famiglia distrutta. Sto per diventare padre anche io, ma mio fratello non conoscerà mai di persona mia figlia. Lei saprà dello zio solo attraverso le foto e i ricordi. Non so come faremo ad andare avanti". Anche tra i colleghi di lavoro della Cgm di Mancasale, dove lavorava come responsabile di magazzino, c’è dolore e incredulità. Oltre alla moglie, ai giovanissimi figli (di 5 e 10 anni) e al fratello, Rocco lascia anche la sorella Elisabetta. La famiglia è molto conosciuta: la moglie Donatella e il cognato gestiscono una pizzeria a Carpi. E Rocco nei weekend dava una mano nel locale pubblico. Perfino tra gli amici e i vicini di casa c’è grande tristezza per quanto accaduto: "Era un papà attentissimo, innamorato dei suoi figli e una persona estremamente cordiale e gentile", ricorda uno di loro. "Avevamo frequentato insieme il Meucci, era educato e riservato, una bella persona. Ci siamo rivisti pochi giorni, l’ho incontrato in un ristorante di Correggio insieme alla famiglia", aggiunge un’amica. Nella giornata di oggi la salma dovrebbe essere trasferita alla medicina legale di Modena per eseguire l’autopsia sul corpo di Pizzulo.