La tragedia di Navalny : "Ecco come fui avvelenato"

Stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza viene proiettato il film ’Navalny’, in cui il protagonista ripercorre la storia del suo avvelenamento in Russia.

Giornalismo serrato, in tempo reale. Un documento, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano, per la regia di Daniel Roher, in prima visione. Agosto 2020: dopo una trasferta in Siberia "per fare un bel film sulla corruzione locale", Alexei Navalny, avvocato russo fondatore del movimento "Russia del futuro" e della Fondazione anticorruzione, aperto oppositore di Putin, si sente male mentre è sul volo con cui da Tomsk sta rientrando a Mosca.

Dopo un atterraggio di emergenza viene ricoverato nell’ospedale di Omsk ed entra in coma mentre i medici locali negano l’azione di sostanze tossiche. Il giorno successivo, a seguito dell’intervento di Angela Merkel, è trasferito in aereo a Berlino, sorvegliato dalla famiglia e dallo staff.

La notizia rievoca per analogia il tentato avvelenamento, nel 2018, di Sergej Skripal, ex agente dei servizi segreti russi.

La causa si rivela la medesima: il Novichok, agente nervino, in uso nell’esercito russo.

Approfittando della riabilitazione di Navalny in un paesino della Foresta nera, il regista Daniel Roher ha colto l’occasione per intervistarlo. Il film ha vinto l’Oscar come miglior documentario. Per quanto riguarda Navalny, il 22 marzo 2022,il tribunale di Lefortovo a Mosca lo ha condannato a 9 anni di carcere in una colonia penale dal durissimo regime. Il 4 agosto 2023 lo stesso tribunale gli ha aumentato la pena arrivandop a 19 anni.

Il 16 febbraio 2024 è stata comunicata ufficialmente la sua morte.