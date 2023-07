LA TRAGEDIA IL 31 MAGGIO SCORSO

di Benedetta Salsi

Non ha retto alla pressione e dopo 45 giorni di latitanza e una fuga a Marsiglia, venerdì sera è stato arrestato. Hadi Trabelsi, 22enne tunisino, era ricercato per aver ucciso a coltellate il connazionale 18enne Mohamed Alì Thabet, nella notte fra il 30 e il 31 maggio scorso sul binario 1 della vecchia stazione di piazzale Marconi. Stando alle testimonianze il giovane è stato ammazzato per aver negato al conoscente, a sua volta senzatetto, un prestito di 20 euro per farsi una dose di crack.

La vittima era arrivata in Italia su un barcone, come minorenne non accompagnato, ed era stata preso in carico dai servizi sociali nei progetti di accoglienza. Poi, una volta raggiunta la maggiore età, da quei progetti era uscito diventando improvvisamente un clandestino, costretto a dormire in stazione e a vivere di espedienti.

IN MANETTE

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale (guidati dal maggiore Pallante) e dagli agenti della squadra mobile della Questura di Reggio (guidati dal dirigente Battisti).

Gli investigatori e il sostituto procuratore Giulia Galfano, nei 45 giorni trascorsi dal delitto, non hanno dato tregua al fuggitivo che – come ricostruito nelle indagini – dopo aver consumato l’omicidio si era disfatto degli indumenti intrisi di sangue e aveva preso un treno in direzione Marsiglia. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato, tramite l’unità Fast (Fugitive active search team) del servizio di cooperazione Internazionale di polizia del ministero dell’Interno, la collaborazione con la Surete Departementale della polizia nazionale francese di Marsiglia. Gli investigatori italiani e francesi da giorni stavano stringendo il cerchio sul ricercato e il giovane tunisino, probabilmente sentendosi braccato, ha deciso di fare rientro in Italia. Venerdì sera verso le 20.40 è stato bloccato e tratto in arresto, dalla task force di investigazione congiunta di carabinieri e polizia al suo arrivo a Reggio. Proprio in piazzale Marconi, nello stesso luogo in cui era avvenuto l’omicidio.

Hadi Trabelsi ora si trova nel carcere di Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IL MOVENTE

"Chi vive in zona sa tutto, sappiamo benissimo cos’è successo. Lo ha ucciso un suo connazionale, circa ventenne, un drogato di crack... "

Mohammed è un altro abitante della stazione: giovane, egiziano, conosceva bene sia la vittima sia il suo aguzzino. E aveva raccontato al Carlino, all’indomani del delitto, gli ultimi instanti di vita di quel ’gigante buono’ e il perché di quella fine. "Quella sera ’il bastardo’ aveva chiesto a Mohamed di prestargli dei soldi perché gli servivano per comprare il crack. Glieli ha dati, ma evidentemente non bastavano. Infatti poi è tornato per chiedergliene altri, ma lui gli ha detto ’no‘. Avevano cominciato a litigare nella zona tra via don Alai e l’hotel San Marco, dove si sono messi le mani addosso. Infine lo ha rincorso in stazione e lo ha accoltellato. Purtroppo però lì non c’era nessuno altrimenti lo avrebbero fermato. Nessuno immaginava una roba simile". Scuoteva la testa, sbigottito. "Si conoscevano, così come tutti qui. Quella sera eravamo tutti insieme a mangiare alla Caritas. C’erano anche loro due. Stavamo parlando in modo tranquillo e Mohamed mi raccontava proprio che aveva sentito i suoi genitori. Insistevano affinché tornasse nel suo Paese visto che in Italia non riusciva a ottenere il permesso. E lui stava pensando di andare là. Un discorso che ha sentito anche l’assassino. Come si può, dopo una cosa del genere, ammazzare uno in quel modo? Senza cuore".

Viveva a Sassuolo, Hadi Trabelsi. "Poi due mesi e mezzo fa è venuto qui a Reggio perché là aveva fatto dei casini. Rubava biciclette ogni giorno e anche nei supermercati. Poi rivendeva tutto e coi soldi comprava il crack di cui è dipendente".

Raccontava di quei 20 euro maledetti, costati la vita di un 18enne. "Il crack ti mangia la pelle. Ti divora l’anima. E quando sei fatto di quella sostanza ne vuoi sempre di più e non capisci più niente. È una vera merda. Mohamed si drogava? Non era un tossico. Ogni tanto si faceva qualche canna e spacciava qualche grammo di marijuana per guadagnare 5 euro e comprarsi le sigarette. Era un ragazzo a modo e non si poteva non volergli bene. Era arrivato qui a Reggio da un annetto. Ci salutavamo sempre, facevamo due chiacchiere. Aveva l’animo buono".

L’INCHIESTA

Nei giorni scorsi quattro persone erano state ascoltate in incidente probatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari Dario De Luca, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Thabet. Il racconto dei testimoni era stato raccolto in modo anticipato (con l’indagato ancora latitante), durante la fase delle indagini preliminari, per essere cristallizzato come prova utilizzabile in vista del processo.