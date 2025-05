La tragedia sfiorata. Bambino di tre anni precipita dalla finestra. Si salva, ma è grave

Tragedia sfiorata ieri all’alba. Un bambino di 3 anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un’abitazione che si affaccia su piazza Peretti, in pieno centro a Castelnovo Monti. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Maggiore di Parma, a causa dei politraumi riportati a seguito della caduta. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

L’incidente è accaduto questa mattina intorno alle 6,30. A dare l’allarme ai soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo a terra. Stando a quanto ricostruito, i genitori erano in casa e non si sono accorti in un primo momento dell’assenza del bambino e di quanto accaduto.

Il piccolo soffre della sindrome dello spettro autistico e si sarebbe arrampicato sulla finestra per poi saltare giù.

Sul posto sono arrivate immediatamente un’automedica e un’ambulanza della croce verde di Castelnovo Monti, ma è stato necessario allertare anche l’elisoccorso che, dopo le prime cure del personale medico sanitario, ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale della città ducale dov’è arrivato in codice rosso.

Sull’episodio indagano comunque i carabinieri di Castelnovo Monti che vogliono fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Almeno per il momento, la posizione dei genitori non risulterebbe al vaglio degli inquirenti.