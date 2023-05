La Tramvia risorge dalle ceneri: "Pronti a presentare un progetto rivisitato"

"Il progetto della Tramvia di superficie? Non è affatto tramontato". Anche su quest’opera, considerata strategica dall’amministrazione, il sindaco Vecchi fa il punto della situazione: "E’ stato ritenuto ammissibile al finanziamento, senza però ottenerlo. Perché il Governo ha deciso di farlo solo per le città metropolitane. Il Ministero delle Infrastrutture ce lo ha riconsegnato accompagnandolo con suggerimenti ed osservazioni ("Per esempio utilizzare in modo nuovo e sperimentale le linee ferroviarie già esistenti", come sottolineato dall’assessore Bonvicini) che noi abbiamo recepito, rivisitando quello originario in sinergia con la Regione. Quando uscirà il nuovo bando per il finanziamento, noi parteciperemo sicuramente (si tratta di un’opera da almeno 190 milioni di euro, ndr). Poi bisogna vedere se il Governo decide, politicamente, di ammettere che anche città di medie dimensioni come la nostra possano dotarsi di questo tipo di infrastrutture". L’occasione della presentazione del Pums, è stato propizia per Vecchi, anche per fare il punto sui cantieri legati alla circolazione, aperti in città: "Per quanto riguarda la tangenziale Nord, i lavori proseguono a pieno ritmo e contiamo di chiudere tutto entro il 2024. Per la Bretella di Rivalta, stiamo per appaltare anche il secondo step delle opere e pure su quella di Fogliano gli appalti sono stati assegnati, con i lavori preliminari già iniziati. Sono anche caparbiamente fiducioso che si possa arrivare a finanziare il progetto della via Emilia Bis. Il dialogo con Anas non è mai venuto meno e vediamo se vi è la volontà di confermare questa progettualità".