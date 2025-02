"La tutela ambientale e delle persone non ammette errori"

"L’incendio di Inalca ha messo la città di Reggio Emilia di fronte a un nuovo evento imprevisto che ha fatto scattare l’emergenza sotto il profilo della tutela ambientale che sta interessando tanto la salvaguardia della salute della popolazione residente nelle aree limitrofe, quanto la sicurezza di centinaia di lavoratori in termini occupazionali e di tutela dalle condizioni lavorative", dichiara Roberto Neulichedl, assessore M5S a Tutela Ambientale e Università del Comune di Reggio Emilia con delega alla qualità dell’aria.

"Il ritrovamento di alcuni frammenti di amianto provenienti da una copertura coinvolta nell’incendio ci deve far riflettere sul fatto che la presenza di questo materiale in matrice compatta non ci mette al sicuro da situazioni impreviste come questa. Ragione per cui, è necessario rivalutare le situazioni di potenziale convivenza con questo tipo di coperture anche se tecnicamente in sicurezza", prosegue l’assessore.

"L’amministrazione comunale ha fatto quanto era nelle sue possibilità, seguendo le procedure del caso e senza minimizzare i problemi, ma cercando anche di circoscriverli alla loro effettiva gravità in termini di tutela della salute pubblica. Abbiamo ultimato un’ordinanza rivolta ai proprietari di Inalca che dovranno provvedere, a proprie spese, alla bonifica dello stabilimento nonché alla rimozione della carne in fase di decomposizione. Da parte mia, come assessore con delega alla qualità dell’aria, ho dato la massima disponibilità per sostenere il sindaco e la giunta fornendo il supporto necessario", incalza Neulichedl.

"Certo ci dovremmo domandare se sia possibile migliorare le procedure di prevenzione e di intervento: se non repentinamente, almeno gradualmente. Ma con determinazione e coraggio. La tutela dell’ambiente e delle persone non può ammettere errori. Inoltre è importante che venga al più presto risanata la zona dal danno ambientale prodotto. Un’ulteriore riflessione riguarda la localizzazione di determinati impianti industriali all’interno di aree densamente abitate. È necessario valutare soluzioni che evitino situazioni di rischio per i cittadini. Sarebbe inoltre auspicabile che l’area venisse preservata da speculazioni edilizie e che, nel caso di una futura riconversione, si puntasse a una riqualificazione coerente con le caratteristiche del quartiere. Su questo, il Movimento 5 Stelle vigilerà sullo sviluppo degli eventi e si impegna fin da oggi a formulare proposte concrete di nuova destinazione di ogni ipotetica rigenerazione urbana", conclude l’assessore.