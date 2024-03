La Uil apre la sede in zona stazione: "Siamo pronti ad aiutare i residenti. I giovani vanno inseriti nel lavoro"

"Con la nostra apertura vogliamo dare una risposta ad un’area difficile". Il sindacato Uil rilancia la propria missione ripartendo dalla zona stazione, inaugurando la nuova sede in via Sani.

Ieri pomeriggio il taglio del nastro alla presenza dei big del sindacato, dal segretario regionale Marcello Borghetti al presidente del patronato Ital Giuliano Zignani fino al responsabile organizzativo Emanuele Ronzoni. Ma soprattutto il segretario provinciale Roberto Rinaldi che da quando è salito in carica, ha spinto e lavorato per arrivare a questa giornata. Riuscendo a tessere una rete di relazioni istituzionali testimoniata dalla presenza anche del sindaco Luca Vecchi e dei segretari di Cgil e Cisl, Cristian Sesena e Rosamaria Papaleo oltre che delle associazioni datoriali.

"Ripartiamo con una sede definita e definitiva dopo diversi anni di difficoltà – ha detto Rinaldi – E lo facciamo in un contesto popolare per essere più vicino possibile alle necessità delle persone e di chi vive disagi giornalieri". La Uil vuole dunque sporcarsi le mani e trovare soluzioni concrete: "Presto apriremo uno sportello con uno psicologo a disposizione per i residenti – annuncia Rinaldi – Per uomini, donne e soprattutto minorenni che sappiamo essere la fascia più fragile. Vogliamo censire quante più persone possibili e capire quante possano essere occupabili. Come? Suggerendoli in maniera sinergica con le associazioni per reinserirli a livello lavorativo. Solo così possiamo dare una risposta vera ad un’area dove è risaputo ci siano delle difficoltà". Senza dimenticare però tutti i servizi canonici che un sindacato può offrire.

"La sede è già aperta e lo sarà ogni giorno dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio fino alle 18 – continua Rinaldi – E qui ci saranno tutte la confederazione e tutte le categorie. Da quella dei consumatori fino all’Uniat che si occupa degli inquilini che assume particolare significato in un quartiere dove le difficoltà abitative sono tante. Ma avremo anche il nostro Caf e il patronato Ital", Rinaldi infine conclude battagliero: "Saremo un nuovo presidio di democrazia, per noi è l’inizio di una nuova fase di lotte per affrontare quest’epoca di contesto nazionale dove si tagliano risorse al welfare, al trasporto pubblico locale e alla sanità sempre più in difficoltà. Le povertà si stanno acuendo e perciò dobbiamo lavorare per i giovani: l’emancipazione passa dal salario. Siamo pronti a battagliare, partendo da Reggio".

