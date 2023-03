La Uil sceglie il nuovo segretario

È Roberto Rinaldi il nuovo coordinatore della Uil di Modena e Reggio Emilia. Per effetto della riorganizzazione della Uil Emilia-Romagna, la camera sindacale territoriale si è già fusa con la Uil regionale e si tratta di "un processo- lo definisce il segretario generale del sindacato, Giuliano Zignani- teso a rafforzare la nostra presenza in un territorio dove l’essere parte sociale è connaturato con i valori propri di questa realtà".

Proprio nell’ambito della riorganizzazione in atto, il predecessore di Rinaldi, Luigi Tollari, ha lasciato la segreteria emiliana dopo oltre 40 anni di vita sindacale. Commenta il neo coordinatore Rinaldi: "Questo nuovo incarico è un onore. Modena e Reggio Emilia sono due territori a forte connotato produttivo che, qui, è ben coniugato con il welfare. Il dialogo con le istituzioni, nel pieno rispetto dei ruoli, è ben saldo perché la Uil Emilia-Romagna è un sindacato riformista attento a dare voce a chi non ce l’ha e a difendere i diritti di lavoratori e pensionati. Questo è il nostro dna che, oggi, siamo il primo sindacato delle persone. Un’attenzione particolare l’avremo nei confronti dei giovani i cui diritti sono sempre più compressi se non del tutto azzerati".

Rinaldi, classe 1985 di Foggia, nel 2005 è entrato nel mondo del lavoro con un contratto nelle Ferrovie dello Stato. Nel 2013 assume l’incarico di segretario organizzativo della Uiltrasporti Emilia-Romagna, che lascia nel 2018 quando diventa segretario organizzativo della Uil Emilia-Romagna, incarico che tuttora Rinaldi detiene.