La Unahotels in Europa. Sarà Champions League

Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Il ragionamento fatto dalla Pallacanestro Reggiana per quanto riguarda le coppe europee ha seguito sostanzialmente i dettami di uno dei proverbi più antichi del mondo. Se non ci saranno intoppi, ‘l’uovo biancorosso’ sarà la Basketball Champions League. Una competizione a cui i ragazzi di coach Priftis potranno partecipare entrando dalla porta principale e senza dover aspettare – come accadrebbe invece con l’Eurocup – di avere l’ok dai vertici, ma senza tutte le garanzie del caso.

Il ritorno in Europa diventerà realtà solo nei prossimi giorni, ma il club ha già inoltrato tutta la documentazione necessaria per aderirvi e quindi al PalaBigi, nella prossima stagione, ci sarà la ‘Bcl’. In realtà – dopo la rinuncia di Brescia – c’erano buone possibilità di riuscire a strappare una ‘wild card’ anche dall’Eurocup (che non segue in maniera lineare il merito sportivo, ma è a invito…), ma una volta arrivata al bivio la Pallacanestro Reggiana ha scelto la strada più sicura e che darà comunque modo all’intera città di misurarsi con altre realtà importanti. Un ‘problema’ che probabilmente non si porrà più l’anno prossimo quando ci sarà una sorta di fusione delle due competizioni ‘alternative’ all’Eurolega.

Facendo un paragone con il calcio è come se l’Eurocup fosse l’Europa League (vinta dall’Atalanta) mentre la Basketball Champions League una sorta di Conference League (persa in finale dalla Fiorentina con l’Olympiakos). Dietro c’è quindi anche una questione di livello competitivo.

Disputare l’Eurocup significa dover spendere certamente più energie per ottenere buoni risultati, mentre con la ‘Bcl’ gli sforzi potranno essere in qualche modo ‘amministrati’ in modo diverso, pur essendo una manifestazione di sicuro valore.

Differente anche il format che in Eurocup impone una costanza di rendimento maggiore e prolungata, essendoci due gironi da dieci squadre con le prime sei di ciascun girone che accedono alla fase finale, mentre nella Basketball Champions League saranno 8 gironi da 4 squadre l’uno: le prime di ciascun girone accederanno direttamente alle ‘top 16’ mentre le seconde e le terze faranno un play-in al meglio delle 3 gare.

In poche parole la prima fase sarà molto meno ‘decisiva’, perché basterà non fare disastri per garantirsi almeno una prova d’appello. L’edizione passata della ‘Bcl’ ha visto il trionfo di Malaga in finale contro Tenerife, mentre al terzo posto si è piazzato Murcia che ha avuto la meglio sul Peristeri.