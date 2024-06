La Unahotels riduce la rosa dei play papabili, colpaccio di Varese sul mercato

Mantenuto quasi in toto il gruppo tricolore della scorsa stagione (Uglietti ha esteso il contratto sino al 2026, Vitali e Grant sono confermatissimi, Chillo dovrebbe estendere a breve) in casa Unahotels si lavora alacremente per piazzare i primi colpi in entrata. Il primo, come è noto, sarebbe in realtà un nuovo accordo con Tarik Black, protagonista di una eccellente ultima parte dell’ultimo campionato. L’intenzione di sposarsi di nuovo c’è ed è in corso una trattativa che, si auspica, abbia luce verde a breve. L’altro bersaglio è il nuovo playmaker, che sostituirà Briante Weber.

L’impressione è che il management biancorosso abbia ridotto la rosa dei papabili per fare partire concrete offerte.

A muoversi sono nel frattempo le avversarie: Sassari e Scafati hanno praticamente già chiuso i loro roster, e di recente Tortona, che farà compagnia alla Pallacanestro Reggiana in Fiba Champions League (piemontesi nel girone G, Unahotels nel gruppo F), ha messo a segno il colpo Justin Gohram.

Di ieri invece l’annuncio della Pallacanestro Varese, che sta pure cercando di trattenere il play della Nazionale, Nico Mannion, dell’ingaggio dell’ala statunitense Justin Gray: in arrivo dai tedeschi del Bamberg con la fama, meritata, di cecchino; specie dalla lunga distanza dove, in Bundesliga, l’anno passato ha tirato con il 43,5%.

g.g.