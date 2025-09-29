La vacanza speciale. Samuele, Max e Patrik una camminata di 180 km dalla pianura al mare

Un’avventura insolita per tre radi reggiani, che hanno deciso di fare una vacanza decisamente inconsueta. Samuele Panconi, 14 anni, Massimo Tessari, 16, e Patrik Neviani, 18, hanno percorso integralmente la Via Vandelli, l’antico tracciato del XVIII secolo che collegava Modena a Massa, oggi riscoperto come tragitto escursionistico. Un cammino di circa 180 km affrontato in autonomia, tra tende, zaini carichi e paesaggi spettacolari. L’idea è nata da Samuele, che frequenta spesso la montagna con il padre Alberto, speleologo ed ex soccorritore alpino. "Ero convinto che si appassionasse al mare, invece ha seguito me nella passione per i sentieri", racconta Alberto. "Avevamo già percorso a tratti la Vandelli, poi Samuele ha voluto provarla tutta. All’inizio non ci credevo: pensavo che mollassero dopo poche tappe. E invece ce l’hanno fatta. Da genitore è una soddisfazione enorme: i ragazzi, se responsabilizzati, riescono a fare grandi cose". Samuele, Massimo e Patrik si conoscono da anni grazie all’amicizia tra le famiglie. "Io e Massimo frequentiamo la stessa palestra di judo", spiega Samuele. "Con Patrik invece avevo già fatto uscite in tenda. L’idea della Via Vandelli l’ho proposta io: mi incuriosiva da tempo e loro hanno accettato".

I tre amici sono partiti da Modena, raggiunta in treno. Hanno dormito spesso in tenda, ospitati talvolta da parroci o rifugi, alternando alle notti all’aperto un paio di pernottamenti in camerata. "Abbiamo camminato in media 25 km al giorno", racconta Samuele. Le difficoltà non sono mancate: "Il momento più duro è stato il finale della seconda tappa, con un grosso dislivello prima di Pavullo", spiega Samuele. "E in generale gli ultimi chilometri di ogni giornata erano i più faticosi", aggiunge Massimo. "Ma ci motivavamo a vicenda e scherzavamo per tirare su il morale". Non sono mancati gli imprevisti: un temporale la prima notte, una volpe avvistata vicino alla tenda a Pavullo, e persino un uovo poco cotto ’esploso’ in tenda durante una cena improvvisata. Ma il bilancio è più che positivo: "Dormire in tenda ti dà il senso di avventura", dice Patrik. "E incontrare le persone lungo il cammino è stato bellissimo: molti ci accoglievano con simpatia, forse anche perché vedevano che eravamo giovani". Per Massimo, la soddisfazione era arrivare ogni sera alla meta: "Un’esperienza che ti fa uscire dalla comfort zone, non solo fisicamente ma anche mentalmente". Patrik sottolinea invece il valore delle piccole cose: "Quando sei stanco, un bagno in un fiume o un pasto semplice diventano momenti di felicità". La compagnia reciproca ha fatto la differenza. "Da soli non sarebbe lo stesso. Lo consiglio ai ragazzi della mia età: ti arricchisce anche culturalmente, impari la storia della strada e incontri persone diverse". Dopo sette giorni di cammino, i tre hanno raggiunto Massa, per poi concedersi un meritato bagno in mare a Marina di Massa, dove li attendevano i genitori. "Quando li ho rivisti, mi sono commosso" ricorda papà Alberto. "Non pensavo che sarebbero arrivati fino in fondo. Per me già la partenza era un successo". E i protagoniti: "Più che una vacanza, una lezione di autonomia e crescita".