La Val d’Enza insorge "Gli slogan non bastano Il governo ci dia i soldi"

Il botta e risposta sull’emergenza migranti a Reggio tra l’assessore comunale al Welfare Daniele Marchi e il deputato di FdI Gianluca Vinci suscita riflessioni e proposte da parte di alcuni sindaci reggiani. I due politici, intervistati dal Carlino, hanno prospettato i fatti in modo opposto. Marchi polemizza con il governo di centrodestra, che aveva promesso il blocco navale, ma gli sbarchi sono raddoppiati rispetto al 2022. L’assessore ha anche annunciato una possibile azione clamorosa, cioé portare gli stranieri in pulmino al Viminale. Vinci ha invece bocciato il modello reggiano di accoglienza e accusa Marchi dicendo che la gestione dei migranti con protezione internazionale dipende dal Comune e non dallo Stato. Ha inoltre giustificato l’aumento degli sbarchi con la nuova rotta aperta all’improvviso dalla Tunisia. "Sarebbe troppo facile rinfacciare al governo tutta l’evidenza del suo fallimento nella gestione dei flussi dei migranti. Sarebbe facile ma irrispettoso del dramma umano cui stiamo assistendo – attacca il sindaco di Cavriago Francesca Bedogni –. Prendiamo atto che il governo dopo un anno e mezzo di lavoro ha dovuto fare i conti con una realtà più complessa di quanto aveva previsto, una realtà che testardamente sfugge agli slogan e alla propaganda. Nei primi sei mesi dell’anno sono arrivati in Italia il doppio dei migranti arrivati l’anno scorso nei dodici mesi. Ora che anche la destra ha scoperto questa realtà, non si aggiunga al danno dato al Paese anche l’irresponsabilità di ignorare il problema".

Bedogni articola una serie di proposte: "Ci vuole una immediato intervento sulla gestione degli arrivi che non lasci soli i Comuni (cioè i cittadini). Chiediamo l’ampliamento della rete Cas-Sai, cioè la rete di accoglienza sui territori che vogliamo resti diffusa e organizzata a partire da una programmazione degli arrivi. Poi la completa restituzione ai Comuni dei fondi anticipati per l’accoglienza dei minori non accompagnati. Nonché il superamento della legge Bossi-Fini e una nuova legge sull’asilo che accorci i tempi di accertamento della condizione e permetta un più rapido inserimento dei migranti". Anche il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti attacca l’esecutivo di centrodestra: "Quando erano all’opposizione gridavano all’invasione, proponevano il blocco navale e chiedevano ai loro sindaci di non accogliere migranti. Sul tema immigrazione hanno costruito buona parte del loro consenso. Adesso che sono al governo, con sbarchi continui e arrivi record, cercano, con arroganza, di scaricare la loro incapacità sui Comuni. Semplicemente imbarazzanti e senza vergogna". al.cod