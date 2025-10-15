La Val d’Enza unita per lo "Stato palestinese"

Sia la Palestina libera! Uno Stato riconosciuto, libero e sovrano. Israele e Palestina: due popoli e due Stati. Questo il fulcro della mozione del gruppo consigliare Val d’Enza Futura, lunedì 13 ottobre, nel consiglio straordinario dell’Unione Val d’Enza, riunito, a Casa Cervi, a Gattatico, nella sala "Maria Cervi". È una "Proposta per il riconoscimento dello stato di Palestina e la cooperazione fra le città per costruire la pace fra popoli" che:" Richiama lo Stato d’Israele alle sue responsabilità nello sterminio indiscriminato di popolazione civili", esposta dal presidente dell’Unione, Alessandro Spanò (sindaco di Campegine), nel giorno in cui Trump alla Knesset (parlamento israeliano) viene accolto da Netanyahu e continua la liberazione degli ostaggi di Hamas. Ospite d’onore il sindaco di Gerico, Abdelkarim Sedir, presenti anche Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) e Alessandra Annoni (diritti umani ateneo Ferrara). In collegamento streaming. Fausto Torelli (sindaco di Montecchio). auspica una pace duratura, accettazione delle reciproche differenze, riconoscimento delle vittime di entrambe le parti e quello non unilaterale di due popoli due stati nella pace e libertà. Segue il consigliere Filippo Borghi (capogruppo Viviamo Montecchio). "Il documento – spiega Alessandro Spanò – vuol impegnare gli enti sovraordinati, dal Governo italiano all’Onu, l’Unione Europea, a fare tutto il possibile per il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, il cessate il fuoco, l’avvio immediato di operazioni umanitarie per la popolazione colpita dal conflitto".

Sottolinea Spanò: " vogliamo mandare un messaggio forte al sindaco di Gerico e al popolo palestinese: da amministratori locali ci sentiamo vicini a chi oggi vive la tragedia della guerra e vogliamo esprimere la voce di disagio e amarezza che raccogliamo quotidianamente tra i nostri cittadini". Il documento è il punto di arrivo di un percorso di confronto di due anni, che coinvolge scuole, parrocchie, associazioni e gruppi civici. "È la conclusione di un cammino collettivo – prosegue Spanò – che oggi trova una forma istituzionale. Abbiamo voluto restituire alla cittadinanza una risposta politica e simbolica: la pace non può restare un desiderio, deve diventare una scelta concreta". Significativa la scelta di collaborazione dei gruppi di maggioranza e minoranza, entrambi hanno presentato ordini del giorno separati, ma con lo stesso obiettivo: il riconoscimento dei due Stati e la fine delle ostilità.

"La minoranza – dice Spanò – ha proposto un testo alternativo che noi abbiamo sostenuto con l’astensione, per permetterne l’approvazione. Nonostante le differenze di impostazione, condividiamo la volontà di pace e il principio di due popoli e due Stati". Al sindaco di Gerico. "auguriamo – afferma Spanò – di trovare, attraverso la diplomazia, la strada per la soluzione dei conflitti e la ricostruzione di un futuro di convivenza pacifica". Nonostante gli sviluppi degli ultimi giorni sul fronte israelo-palestinese: "Il nostro documento – precisa Spanò – resta pienamente attuale. È nato da un percorso di riflessione collettiva e non da una contingenza. Anche se oggi si intravedono spiragli di dialogo, sappiamo che la pace è ancora lontana. Ma è nostro dovere continuare a sostenerla, con la forza della politica locale e dei gesti simbolici".

Mariagiuseppina Bo