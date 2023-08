La valigia dei sogni con la Compagnia Follemente

Prosegue "Baracca e Burattini", stasera alle 21,30 con tappa al centro culturale Mavarta a Sant’Ilario, con "la valigia dei sogni" della Compagnia Follemente, di Stefano Giomi e Margherita Cavalca, impegnati con marionette, pupazzi e oggetti vari. E’ uno spettacolo dolce e divertente nel quale un giovane artista squattrinato e una diva mancata d’altri tempi prendono per mano i piccoli spettatori, aprono la porta a un mondo piccolo come una valigia dove la vita si nasconde dietro una baracca, la poesia fa ridere e il riso commuove. Il duo Stefano-Margherita si è formato nel 2005. Agli spettacoli si è affiancata la formazione in materie artistiche, quali mimo, clown, improvvisazione teatrale, oltre alla formazione in discipline manuali.