La Valle dei cavalieri celebra il suo patrono

Evento unico domani sull’Appennino, destinato a restare negli annali della storia della montagna reggiana-parmense: torna nella sua storica Valle dei Cavalieri il Beato Cardinal Andrea Carlo Ferrari, recentemente nominato patrono dell’Alta Val d’Enza e Val Cedra (Parma).

Domani alle 16 nell’antica e rinnovata chiesa di Pieve San Vincenzo di Ramiseto, messa solenne presieduta dal vescovo di Reggio Giacomo Morandi e concelebrata dal vescovo di Parma Enrico Solmi con la partecipazione di alcuni sacerdoti dell’Appennino reggiano-parmense tra cui monsignor Costi.

Una celebrazione che fa sentire più che mai presente il Beato Cardinal Ferrari nelle Valli dell’Enza e del Cedra dove ha trascorso la sua infanzia e dove ancora oggi resta nel cuore e nella memoria, oltre che nella preghiera, di molti montanari dei due versanti.

Il 6 marzo la Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna, con voto unanime, ha nominato il Beato Cardinal Ferrari patrono dell’Alta Val d’Enza e Val Cedra. Per onorare il nuovo patrono, le genti di queste valli appenniniche, con l’Associazione Amici del Beato Cardinal Ferrari, presidente Lino Franzini, non a caso hanno organizzato la festa di domani pomeriggio alla Pieve di San Vincenzo.

E’ la chiesa storica più importante dell’alto Appennino: tra la guerra e un movimento franoso, venne distrutta salvo il campanile. Nel dopoguerra venne ricostruita in stile romanico con il lavoro dei parrocchiani. Un evento storico al quale sono tutti invitati: cittadini, associazioni di volontariato e autorità civili. "Da oggi in poi tocca proprio a tutti noi ricordare il Beato Cardinal Ferrari – afferma il presidente Franzini - ben sapendo che onoreremo la sua memoria tutte le volte che aiuteremo chi ha bisogno, perché questo è quello che Lui ha sempre fatto in montagna".

Nato a Lalatta di Palanzano da famiglia modesta il 13 agosto del 1850, Andrea Ferrari nel 1873 venne nominato Presbitero poi vicerettore e quindi rettore del Seminario di Parma.

Nel 1890, Papa Leone XIII lo nominò vescovo di Guastalla, nel 1891 vescovo a Como e nel 1894 ricevette la nomina ad Arcivescovo e Cardinale di Milano, carica che ricopri per oltre un quarto di secolo, fino alla sua morte avvenuta il 2 febbraio 1921 a Milano dove riposa.

Il 10 maggio del 1987 Papa Giovanni Paolo II lo proclama Beato: la salma del Cardinal Ferrari venne traslata in una tecla del Duomo di Milano.

Particolarmente attento a cogliere le istanze sociali di quel periodo particolarmente difficile per i ceti "umili" della popolazione lombarda, si attirò le antipatie di molti ambienti tradizionalisti, che lo accusavano di modernismo. Tanti gli insegnamenti e le opera lasciate in Lombardia dal Cardinal Ferrari, prima tra tutte l’Università Cattolica che lui stesso aveva sostenuto. Il Cardinal Ferrari venne definito da Roncalli "santo autentico".