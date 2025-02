’La valle ferita’ del torrente Enza. Sala gremita per il docufilm. E sulla diga si scaldano gli animi

"Avevo paura che il dibattito finisse con il pro e contro diga e vedo che sta proprio succedendo questo, ma sarebbero bastati i due minuti narranti iniziali del documentario per capire perché sono passati tanti anni e ancora la diga non si è fatta. Siamo di fronte a una situazione degradata, i dibattiti mi interessa poco ma voglio capire come possiamo aiutare la natura in questo luogo a riprendersi".

Marco, agricoltore e geologo è uno dei tanti cittadini che è intervenuto al dibattito che è seguito all’anteprima del documentario di Alessandro Scillitani ’La valle ferita’ sul torrente Enza.

Un dibattito molto acceso quello di lunedì sera al cinema Al Corso, con una sala che si è riempita sin da subito e che, durante la visione del film, contava tantissime persone in piedi o sedute lungo i corridoi laterali.

Wu Ming 2, pseudonimo di Giovanni Cattabriga, scrittore bolognese, è la voce narrante nel documentario che mette in primo piano un torrente Enza magistralmente ripreso da Scillitani. Un luogo di una bellezza disarmante, talvolta inaspettato per chi non lo frequenta, ancora conteso tra coloro che lo vorrebbero "libero" di esprimere la propria forza naturale e altri che ritengono importante la costruzione della diga per salvarlo dalla crisi climatica.

Succede quindi che, causa sofferenza del torrente Enza, venga rispolverato il progetto di un grande bacino artificiale nell’Alta Val d’Enza, tra le province di Parma e Reggio, con l’obiettivo di regolare il flusso d’acqua del torrente, così come succede che, nel tardo autunno del 2023, Wu Ming 2 ha risposto alla chiamata dell’Università Verde di Reggio Emilia e delle associazioni ambientaliste del territorio, desiderose di suscitare quantomeno un dibattito su un’opera così impattante.

Nasce l’idea di realizzare un documentario che viene finanziato attraverso un crowdfunding e la collaborazione scientifica di Daniele Bigi e Duilio Cangiari. Il documentario raccoglie testimonianze di molti cittadini, abitanti che vivono lungo il torrente che si mostrano pro o contro la costruzione della diga, si interroga su come e se potrebbero venire risolte le problematiche che da anni affliggono il torrente Enza, come il bisogno di acqua, quello dell’erosione delle coste, la mancanza di turismo e, non ultima, la crisi climatica.

"Le dighe non si fanno ovunque ma dove si consentono e a Vetto è uno dei pochi versanti dove si può fare la diga – dice Lino Franzini, presidente comitato diga di Vetto – e sarà 10 volte più sicura delle dighe italiane".

Qualcuno abbandona la sala in palese contrasto con quello che sta ascoltando e si sentono altre proteste in sala.

"Per l’agricoltura serve acqua. Apprezzo chi racconta delle bugie sulla diga di Vetto che serve e va fatta. In tutto il documentario non ho sentito nulla a favore", conclude Franzini.

"Mi sembra che abbiamo espresso il loro disaccordo solamente poche persone, la maggior parte ha colto i contenuti e il senso di questo docufilm che vuole, al di là delle polemiche sterili, ragionare in maniera approfondita sulla situazione dell’Enza e della valle che attraversa – commenta Daniele Bigi, presidente del Wwf Emilia Centrale –. Un torrente appenninico che presenta nella parte alta una naturalità molto elevata, forse uno dei più bei torrenti che abbiamo in regione, la parte collinare pianeggiante è molto antropizzata. Le problematiche sono diverse e vanno affrontate con molta cautela e attenzione. I problemi legati al cambiamento climatico sono indubbi, la necessità di acqua è innegabile, maggiormente per l’agricoltura, ma occorre capire quale approccio adottare evitando, se possibile, di distruggere un’ambiente così importante per l’intero l’ecosistema".

"Mi sorprende che il documentario venga tacciato di non parlare della diga, non è vero – interviene Wu Ming2 –. Non è un documentario contro gli agricoltori e allevatori. Chi guarda il film con già un’idea sua è ovvio che vede quello che vuole vedere, ma credo che vada visto nell’ottica di aver permesso un dibattito sulla situazione del torrente Enza".

Il clima si sta notevolmente surriscaldando e tocca al regista cercare di riportare la calma: "La partecipazione è stata al di sopra delle aspettative e questo mi rende particolarmente felice perché, sebbene i temi del cambiamento climatico e dell’acqua siano temi importanti, c’è il desiderio che ci sia un ingaggio collettivo sul torrente Enza che versa in una condizione drammatica oggi. Colpa della politica certo, ma colpa nostra che abbiamo esagerato. Ne vediamo le conseguenze. Non so se sarà reversibile ma tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Non ci sono soluzioni uniche ma tutti insieme possiamo provare a vivere meglio".

C’è spazio per un ultimo grido che arriva dal fondo della sala: "Bisogna smettere di distruggere e ricordatevi che la natura vince, così come vinceremo il bosco urbano. Viva il bosco ospizio!".

Tutti escono e la conversazione rimane viva fuori dal cinema per molto tempo ancora. Così come erano i cineforum di un tempo a Reggio Emilia.