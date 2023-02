"La variante di Calerno? Per la Provincia non è prioritaria"

"Il problema non è l’assenza di risorse per realizzare la variante alla Via Emilia a Calerno, ma che per la Provincia non è una priorità. La variante di Fogliano costa molto di più, ma viene realizzata". Alberto Iotti (foto, capogruppo Alternativa Civica) ritiene una risposta scorretta quella data dall’assessore alle Infrastrutture di Palazzo Allende, Nico Giberti, ad un’interpellanza di Marco Signori ("Provincia progressista"). Giberti ha in sostanza detto che la via Emilia bis a Calerno deve essere fatta da Anas: "Rimane un’opera indispensabile e strategica, ma la sua realizzazione - come quella di tante altre opere pubbliche - è al momento impensabile a causa dei pesanti tagli finanziari imposti dai provvedimenti di spending review alle Province".

Iotti commenta: "La Provincia se ne lava le mani, come la maggioranza Pd di Sant’Ilario. La verità è che la Provincia non considera la variante di Calerno una priorità e investe su altre strade. La via Emilia è la strada più trafficata della provincia, ma anche la più dimenticata. Ogni anno dal centro di Calerno passano quasi 7 milioni di veicoli, dei quali 500mila sono mezzi pesanti: è o non è una priorità nel territorio provinciale? Il progetto preliminare della variante è del 2008…L’intervento costerebbe 6,4 milioni, ma somme molto rilevanti vengono spese ogni anno per diverse nuove realizzazioni. La variante di Fogliano ad esempio costa 10 milioni per le opere stradali e 2,5 milioni per le opere di inserimento ambientale; la Provincia interviene con 5 milioni, utilizzando risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture: perché si può fare a Fogliano e non a Calerno? Ciò conferma che il problema non è l’assenza di risorse".

Aggiunge Iotti: "L’alibi per il disimpegno è chiamare in campo l’Anas su un megaprogetto da 100 milioni: è solo un modo per gettare la palla in tribuna, in un orizzonte temporale di decenni a venire. Ricordiamo alla Provincia che la variante del capoluogo di Sant’Ilario non fu realizzata dall’Anas, ma dal Comune e dalla Provincia stessa". Infine, Alternativa Civica denuncia "il totale silenzio del sindaco e della Giunta di Sant’Ilario: spetterebbe in primis a loro difendere i diritti dei cittadini di Calerno". Francesca Chilloni