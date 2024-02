La vasca ritrova un po’ di decoro

E’ stata migliorata la sicurezza da allagamenti in caso di forti acquazzoni nella zona di via Dinazzano, a Prato di Correggio.

Il Comune ha disposto una manutenzione straordinaria alla vasca di laminazione, ripristinando funzionalità e decoro dell’area. Sono stati effettuati interventi di triturazione di erba, arbusti e piccoli alberi per migliorare diversi aspetti, in particolare la sicurezza idraulica, per lasciare sgombra la vasca di laminazione utilizzata per la raccolta di acque meteoriche del quartiere.

In caso di violenti acquazzoni, sempre più frequenti, si riduce il rischio di allagamenti nelle aree abitate del quartiere.

Inoltre vengono migliorate le condizioni igienico-sanitarie del quartiere e dell’area, fino alla sicurezza con l’abbattimento di alberi con carie e inclinazioni pericolose. Sono previste nuove piantumazioni per compensare l’abbattimento di alcun alberi. Inoltre, sono stati piantumati i 28 alberelli che durante le festività natalizio avevano decorato il centro storico di Correggio.

Si tratta di querce, frassini, tigli, ma anche alberi da frutta come un pero, un melo e un caco, posizionati in centro storico e dotati di etichetta con nome scientifico, nome volgare e caratteristiche. In questi giorni è cominciata la piantumazione, con il primo intervento alla scuola Allegri, nel Parco Caduti sul Lavoro dove un tempo c’era il frutteto, dove sono stati messi a dimora diversi alberi da frutta con gruppi di studenti che hanno partecipato a una lezione diversa dal solito.

Antonio Lecci