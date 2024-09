La Vecchia, grazie all’Avis nasce la biblioteca dei piccoli dal formato inclusivo

Sabato pomeriggio sarà inaugurato, al circolo Tricolore di La Vecchia, l’angolo culturale per bambini dal formato inclusivo. Il progetto è stato seguito in prima persona dalla segretaria dell’Avis Vezzano e vicepresidente di onlus Itaca Manuela Caraffi in collaborazione con il circolo Tricolore e Itaca. Il nuovo spazio gratuito nasce dall’esigenza, espressa da alcuni cittadini, di avere un luogo pubblico in cui bambini e bambine possano andare quando sono impossibilitati a raggiungere la biblioteca comunale di Vezzano.

L’Avis ha concorso alla realizzazione di questo spazio tramite la fornitura di arredi grazie ai fondi raccolti con il 5x1000. È stato creato un angolo dedicato alla consultazione di libri per bimbi munito di postazione pc, tavoli, sedie e scaffali. Saranno organizzati anche dei laboratori.

"L’organizzazione degli spazi, le tipologie di libri e le postazioni pc, configurata secondo criteri di alta accessibilità, rendono idealmente lo spazio fruibile anche da bambini e bambine con neurodivergenze", dicono i promotori. Il 21 settembre alle 16 si terrà l’inaugurazione, alle 16.30 seguirà la proiezione della storia di luce ‘Il piccolo seme’ di Eric Carle, alle 17 laboratorio di collage e alle 19.30 cena per la raccolta fondi a sostegno del nuovo progetto e la realizzazione di laboratori. Lo spazio culturale prevederà un’autogestione da parte del circolo che definirà gli orari di apertura. Sarà possibile portare i libri a casa per la lettura.

Matteo Barca