La Vecchia in festa per le nozze d’oro di Valcavi e Baisi

I coniugi Enrico Valcavi ed Elisa Baisi (foto) di La Vecchia hanno festeggiato le nozze d’oro sabato 15 febbraio, 50 anni di matrimonio. La messa, presieduta da don Massimiliano Giovannini assieme a don Giovanni Davoli, è stata celebrata nella chiesa di Ramiseto, paese d’origine di Elisa. Alla festa non sono mancati i figli Elena e Marco e i nipoti Beatrice, Veronica, Vittoria, Federico, Emanuele. I festeggiamenti sono poi continuati con un pranzo conviviale all’agriturismo Rio Riccò di Busana. Enrico ed Elisa sono conosciuti a La Vecchia e per una trentina d’anni sono stati titolari della tipografia Stampatre a Reggio, attività ora gestita dal figlio Marco. Da anni operano come volontari della Polisportiva del paese per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni. Nel passato sono stati a lungo attivi durante la sagra di San Giovanni di La Vecchia, promossa fino a prima del Covid.

m. b.