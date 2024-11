La Vecchia piange il geometra Attilio Valcavi

"È stato un anno difficile per te. Le battaglie sono state tante. Le hai affrontate tutte, ma purtroppo quest’ultima era troppo grande. Grazie papà per tutto quello che hai fatto e mi hai insegnato. Ci manchi e ci mancherai". è il toccante messaggio di Luca Valcavi, condiviso sui social per ricordare il padre, Attilio, venuto a mancare all’età di 75 anni. Grande cordoglio e dolore a La Vecchia per la scomparsa del noto geometra. Valcavi si è spento all’ospedale di Reggio, da molti anni lottava con gravi problemi di salute. Titolare di uno studio tecnico nella frazione vezzanese, Valcavi rappresentava un punto di riferimento per tante persone della zona e aveva pure esercitato la professione in un ufficio a Casina.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo a piedi alle 14.30 dalla camera ardente della struttura Cra ‘Le Esperidi’ di La Vecchia per raggiungere la chiesa parrocchiale. La salma sarà poi cremata. Attilio lascia la moglie Loredana, il figlio Luca, e il fratello Fabrizio. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte per la scuola paritaria Polo d’infanzia San Pio X. La moglie e il figlio hanno ringraziato il dottor Amir e i reparti di emodialisi e medicina d’urgenza del Santa Maria Nuova per le cure prestate ad Attilio.

Valcavi aveva sempre dimostrato grande vicinanza nei confronti della parrocchia di La Vecchia e in particolare del compianto parroco don Franco Casotti, collaborando con impegno e disponibilità per realizzare importanti opere e interventi. Ieri sera nella chiesa della Vecchia è stato recitato il rosario in suffragio del defunto. Attilio Valicavi, grazie alla sua attività di geometra, era noto non solo nei comuni di Vezzano e Casina, ma anche in molti altri paesi della nostra provincia. Numerose persone già nella giornata di ieri hanno raggiunto la camera ardente per l’ultimo addio a Valcavi. I famigliari hanno ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno oggi ai funerali.

Matteo Barca