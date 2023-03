La veggente e le sette pedofile Tutti i deliri scoperti nelle chat

"È emersa la convinzione che in Val d’Enza operasse una setta satanica di stampo pedofilo, con bambini della zona mercificati dai loro genitori". Il maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano si sofferma su una situazione estrema e grottesca, già balzata alle cronache ma ora arricchita di nuovi particolari, anche a sfondo magico, riguardante l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi. Secondo l’idea di qualche imputato, attorno a Bibbiano avrebbe operato un gruppo-fotoocopia di quello salito alla ribalta come ‘Diavoli’ della Bassa modenese. L’argomento della setta nell’inchiesta reggiana "è venuto alla luce dopo l’esecuzione delle misure cautelari, da prove dichiarative e dai messaggi contenuti nei cellulari sequestrati". Queste azioni, secondo l’idea distorta degli imputati, avrebbero coinvolto "anche il pm Valentina Salvi, che in alcuni messaggi si indica essere stata presa da componenti della setta: il pm inconsciamente, dentro questo procedimento, stava cercando di eliminare chi tutelava i bambini". Il maresciallo illustra un altro dettaglio: "Queste informazioni furono date da una donna che si professava veggente, su richiesta di Anghinolfi che le chiese più volte consigli e visioni. Fu questa figura a riferire alla responsabile dei servizi sociali di avere queste visioni su noi investigatori e il pm Salvi". Un fatto che sostiene, secondo l’investigatore, l’accusa di falso per le valutazioni relative alla responsabilità genitoriali. In passato la questione ‘setta’ era emersa in un collegamento, pure questo fantasioso, con una tragica vicenda di cronaca: l’uccisione del piccolo Tommaso Onofri, nel Parmense. In base a quanto emerso, secondo alcuni operatori Anghinolfi avrebbe sostenuto che Tommaso era stato rapito da un gruppo di pedofili: così l’omicidio del bimbo sarebbe stato usato per spaventare gli operatori della Val d’Enza e indurli a falsificare le loro relazioni sui genitori dei minori. "Se lei era così informata, perché è stata zitta in questi 13 anni? - commentò Paola Pellinghelli, madre del piccolo Tommy -. Perché non ha mai avvertito le forze dell’ordine?".