La Veggia, 150 posti salvi grazie agli austriaci

Lo Scatolificio La Veggia Spa, storica società di Roteglia di Castellarano specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, è stato acquisito dal Gruppo Prinzohorn di Vienna. La complessa operazione rientra nell’ambito di un processo di ristrutturazione tramite concordato preventivo con continuità aziendale al quale lo Scatolificio La Veggia ha fatto ricorso lo scorso novembre sulla base della proposta di investimento formulata dal Gruppo Prinzhorn che nei giorni scorsi ha ottenuto l’omologazione da parte del tribunale di Reggio. L’operazione porterà numerosi benefici in termini di salvaguardia dei posti di lavoro e di consolidamento del polo del cartone ondulato italiano, il secondo più grande d’Europa, tramite i significativi investimenti che il Gruppo Prinzhorn effettuerà nei prossimi anni. Nell’ambito dell’operazione il Gruppo Prinzhorn è stato assistito dallo studio legale Cms con un team di lavoro guidato dal partner Mauro Battistella, dal partner Dietmar Zischg coadiuvati dal counsel Francesco Sabatino, dalle senior associate Sara Porta e Cristina Melentieva e dall’associate Elena Cini. "Speriamo che l’Agenzia delle entrate – dice al Carlino l’avvocato Mauro Battistella – si convinca della bontà del piano. L’investitore è molto affidabile. Il piano industriale prevede un incremento dell’occupazione oltre ad investimenti strutturali e in macchinari". Cdi Global Italy con Cesare Tocchio (partner) e Giuseppe Covini (execution manager) hanno assistito il Gruppo Prinzhorn per gli aspetti finanziari. Lo Scatolificio La Veggia è stato assistito dallo Studio Bagni Fiorcari Huller con Marco Bagni e Federico Fiorcari (partner) per gli aspetti finanziari e per il processo di ristrutturazione del concordato preventivo e da Matteo Nobili (Nobili Rtz) come consulente legale. L’acquisizione da parte del Gruppo Prinzhorn da un lato salverebbe più di 150 posti di lavoro e, dall’altro, consentirebbe a Prinzhorn l’ingresso e l’integrazione nel mercato italiano del cartone ondulato. Prinzhorn "conta molto sul supporto delle istituzioni pubbliche italiane per rendere questo processo il più veloce possibile e giungere al closing entro il mese di settembre 2023".

Matteo Barca